ABD ve Güney Kore'nin ortak askeri tatbikatı başladı

ABD ve Güney Kore, savunma kabiliyetlerini güçlendirmeyi amaçlayan yıllık ortak askeri tatbikatını başlattı.

Yonhap ajansının haberine göre, ABD ve Güney Kore'nin, 19 Mart'a kadar sürecek "Özgürlük Kalkanı" adlı tatbikatına, her iki ülkeden toplam 18 bin askerin katılması bekleniyor.

Geçen yıl 51 sahada yapılan tatbikat, bu yıl önemli ölçüde düşürülerek 22 sahada icra edilecek.

İki müttefik ülkenin savunma kabiliyetini güçlendirmeyi amaçlayan tatbikatta, ayrıca savaş zamanı harekat kontrolünün ABD'den Güney Kore'ye devrine yönelik koşulların değerlendirilmesine de odaklanılacak.

Seul, savaş zamanı komutasını 2030'a kadar Washington'dan devralmayı hedefliyor.

Söz konusu tatbikat, Güney Kore'nin, Kuzey Kore ile ABD arasındaki olası diyalog için "elverişli zemin" oluşturmaya çalıştığı bir döneme denk geliyor.

Öte yandan, ABD Başkanı Donald Trump'ın 31 Mart-2 Nisan tarihlerinde Çin'i ziyaret etmesi bekleniyor.

Kuzey Kore ise Güney Kore ve ABD'nin ortak askeri tatbikatlarını uzun süredir "işgal provası" olarak nitelendiriyor.