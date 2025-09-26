ABD ve Fas Ortak Askeri Tatbikatını Tamamladı

ABD'nin Rabat Büyükelçiliği, Fas Silahlı Kuvvetleri ile 7 Eylül'de başlayan ve kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer afetlere ve tehditlere müdahaleyi amaçlayan ortak askeri tatbikatın tamamlandığını duyurdu.

Büyükelçiliğin ABD merkezli Meta şirketine ait Facebook platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, konuya ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, ABD ile Fas silahlı kuvvetlerinin, Fas'ın batısındaki Kenitra'da düzenlenen "Maroc Mantle 2025" isimli yıllık afet müdahale eğitim tatbikatını tamamladığı belirtildi.

Büyükelçiliğin açıklamasında, tatbikatta ayrıca yangınla mücadele, tıbbi bakım sağlama, kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer tehditlere müdahale etme ve drone teknolojisinden yararlanmanın da amaçlandığı ifade edildi.

Açıklamada, bu tatbikatın, Fas'ın bölgesel hazırlığını, koordinasyonunu ve insani krizlere müdahaledeki liderliğini güçlendirdiği dile getirildi.

Washington ve Rabat, 2 Ekim 2020'de eski ABD Savunma Bakanı Mark Esper'in Fas'a yaptığı resmi ziyaret kapsamında askeri iş birliğini artırmaya yönelik 10 yıllık bir anlaşma imzalamıştı.