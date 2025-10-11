ABD Uyuşturucu ile Mücadele Birimi Kurdu

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, "kartelleri ezmek ve zehir tacirliğini durdurarak ABD'yi güvende tutmak" amacıyla Güney Saha Komutanlığı (SOUTHCOM) bünyesinde uyuşturucuyla mücadele birimi kurulduğunu açıkladı.

Hegseth, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformu hesabından konuya ilişkin yazılı açıklama yaptı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın talimatı doğrultusunda, SOUTHCOM bünyesinde uyuşturucuyla mücadele Ortak Görev Gücü kurduklarını dile getiren Hegseth, bunun amacının "kartelleri ezmek ve zehir tacirliğini durdurarak ABD'yi güvende tutmak" olduğunu ifade etti.

Hegseth, söz konusu eylemle "ABD kıyılarında uyuşturucu kaçakçılığı yapanlara anında durdurma" mesajı verdiklerini belirtti.

Trump yönetiminin uyuşturucu ile mücadeleye yönelik adımları

Trump, imzaladığı kararnameyle Güney Amerika kökenli uyuşturucu kartelleriyle yerinde mücadele iddiasıyla ordunun daha fazla ve etkin kullanılması talimatını vermiş, Savunma Bakanı Pete Hegseth de ABD ordusunun Venezuela'da rejim değişikliği dahil, operasyonlara hazır olduğunu söylemişti.

ABD hükümeti, 8 Ağustos'ta Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun tutuklanması veya mahkum edilmesine ilişkin bilgi sağlanması karşılığında daha önce 25 milyon dolar olan ödülü 50 milyon dolara yükselttiğini de duyurmuştu.

Öte yandan ABD'nin Venezuela açıklarında bazı tekneleri "uyuşturucu kaçakçılığı" gerekçesiyle hedef alması hem Venezuela yönetimi hem de uluslararası kamuoyunda eleştirilere neden olmuş, yapılan saldırıların "uluslararası hukuka aykırı olduğu" savunulmuştu.