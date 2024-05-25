ABD Üniversitesi Güvenlik Görevlisine Protestocuya Uzaklaştırma Cezası

NEW ABD'deki New York Şehir Üniversitesinin (CUNY) mezuniyet töreninde, Filistin yanlısı protestocuya "Hepinizin öldürülmesini destekliyorum" diyen güvenlik görevlisine uzaklaştırma cezası verdi.

CUNY'e bağlı Staten Island Koleji'nin 23 Mayıs'ta düzenlenen mezuniyet töreninde Filistin yanlısı göstericilere kampüs güvenliği müdahale etti.

Bir öğrencinin kayda alarak sosyal medyada paylaştığı görüntülerde protestocunun "Sen soykırımı destekliyorsun" ifadesine karşılık güvenlik görevlisi "Evet, soykırımı destekliyorum. Hepinizi öldürmeyi destekliyorum" cevabını verdi.

Üniversite yönetimi, aynı güvenlik görevlisinin Filistin yanlısı başka öğrencilere de hakaret ettiğini gösteren görüntüleri doğruladı.

Staten Island Koleji Sözcüsü David Pizzuto, olaya ilişkin incelemelerin devam ettiğini belirterek söz konusu güvenlik görevlisinin açığa alındığını ve davranışlarının üniversite yönetimi tarafından kınandığını bildirdi.