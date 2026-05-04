ABD, Touska gemisi mürettebatını İran'a iade edilmek üzere Pakistan'a gönderdi

ABD Donanması'nın 19 Nisan'da el koyduğu İran'a ait Touska adlı kargo gemisi mürettebatının, İran'a iade edilmek üzere Pakistan'a gönderildiği bildirildi.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) Sözcüsü Tim Hawkins, ABC News kanalına konuya ilişkin açıklama yaptı.

"Touska gemisindeki 22 mürettebatın (İran'a) iade edilmek üzere Pakistan'a transferinin tamamlandığını" belirten Hawkins, diğer 6 yolcunun da ülkelerine iade edilmek üzere geçen hafta bir bölgesel ülkeye gönderildiğini aktardı.

Hawkins ayrıca, Touska gemisinin "sahibine geri devredilmekte olduğunu" kaydetti.

Tesnim Haber Ajansına göre, ismi açıklanmayan İranlı bir yetkili, gemide bulunan 28 İranlı mürettebattan 6'sının serbest bırakıldığını ve İran'a döndüğünü, geride kalan mürettebatın da serbest bırakılması için çalışmaların devam ettiğini belirtmişti.

ABD Başkanı Donald Trump, 19 Nisan'da Umman Körfezi'nden Hürmüz Boğazı'nı geçmeye çalışan İran bayraklı "Touska" adlı kargo gemisine müdahalede bulunarak el konulduğunu duyurmuştu.

Kaynak: AA / Bekir Aydoğan
