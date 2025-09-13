ABD Temyiz Mahkemesi, Trump Yönetiminin Göçmen Yasal Korumasını Sona Erdirebileceğine Hükmetti

ABD'de temyiz mahkemesi, Başkan Donald Trump yönetiminin, Küba, Haiti, Nikaragua ve Venezuela'dan gelen yaklaşık 430 bin göçmen için yasal korumaları sona erdirebileceğine hükmetti.

ABD'de temyiz mahkemesi, bölge mahkemesi tarafından nisanda verilen durdurma kararını kaldırdı.

Mahkeme, Trump yönetiminin Küba, Haiti, Nikaragua ve Venezuela'dan gelen yaklaşık 430 bin göçmene insani sebeplerle tanınan geçici yasal koruma ve şartlı tahliyenin, dava sonuçlanana kadar sonlandırmasına hükmetti.

Karar metninde "telafisi imkansız zarar ihtimali, tek başına kararın ertelenmesini haklı çıkaramaz." ifadesi yer aldı.

Trump yönetimi, mart ayında göçmenler için insani şartlı tahliye korumalarını sona erdirmişti.

Bölge mahkemesi, nisanda bu kararı durdurmuştu.