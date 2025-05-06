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ABD Temyiz Mahkemesi, Göçmenlerin Yasal Statüsü İptal Talebini Reddetti

ABD Temyiz Mahkemesi, Göçmenlerin Yasal Statüsü İptal Talebini Reddetti
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ABD'de bir temyiz mahkemesi, Trump yönetiminin yüz binlerce göçmenin geçici yasal statüsünü iptal etme talebini kabul etmedi. Mahkeme, Biden döneminde başlayan göçmen koruma programının devamına karar verdi.

ABD'de bir temyiz mahkemesi, Başkan Donald Trump yönetiminin yüz binlerce göçmenin geçici yasal statüsünü iptal etme talebini kabul etmedi.

ABD'de yayın yapan Newsweek dergisinin haberine göre, Boston 1. Temyiz Mahkemesi, göçmen hakları savunucularının ABD İç Güvenlik Bakanlığının yüz binlerce göçmenin yasal statüsünü sona erdirme girişimine karşı açtığı davada kararını verdi.

Mahkeme, eski Başkan Joe Biden döneminde başlayan ve Ukrayna, Afganistan, Küba, Haiti, Nikaragua ve Venezuela gibi ülkelerden gelen göçmenlerin ABD'ye geçici olarak sığınmasına izin veren programın sona ermesine izin vermedi.

Temyiz mahkemesi, ABD İç Güvenlik Bakanlığının yüz binlerce göçmenin yasal statüsüne son verilmesi talebini reddetti.

Trump yönetiminin göçmenlere yönelik politikaları

Trump, 20 Ocak'taki yemin töreninin ardından, ABD'de doğan göçmen çocuklarına otomatik vatandaşlık sağlayan düzenlemenin kaldırılacağını ve bu hakkı tanıyan Anayasa'nın 14. ek maddesinin yeniden yorumlanması gerektiğini belirtmişti.

Sınırdaki düzensiz göçmen akışını sert tedbirlerle bitireceğini söyleyen Trump, ülkeye yasal yollarla göç etme imkanı tanıyan "CBP One" adlı uygulamanın kaldırıldığını duyurmuştu.

Başkan Trump, ABD-Meksika sınırındaki güvenlik önlemlerini artırabilmek amacıyla yeni bir başkanlık kararnamesi imzalamış ve sınıra ilave 1500 asker gönderme kararı da almıştı.

Kaynak: AA / Ecem Şahinli Ögüç - Güncel
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