ABD Temsilcileri Gazze'yi Ziyaret Etti

ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) Komutanı Amiral Brad Cooper'ın, Gazze Şeridi'ni ziyaret ederek ateşkes ve esir takası anlaşması kapsamında İsrail ordusunun "sarı hat" gerisine çekilip çekilmediğini denetlediği bildirildi.

Fox News'in haberine göre, Witkoff ve Cooper, Gazze Şeridi'ndeki bir İsrail üssünü ziyaret etti.

Witkoff ve Cooper'ın ABD Başkanı Trump'ın sunduğu plan kapsamında sağlanan ateşkesin uygulanmasını Gazze Şeridi'nde denetlediğini gösteren bir fotoğraf paylaşıldı.

Öte yandan İsrail basını, Witkoff'un akşam saatlerinde Tel Aviv'deki Esirler Meydanı'na geçerek burada toplanan İsraillilere bir konuşma yapmasının beklendiğini aktardı.

ABD askerleri Gazze'deki merkezde doğrudan yer almayacak

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) Komutanı Amiral Brad Cooper, CENTCOM önderliğinde Gazze'de kurulacak "çatışma sonrası istikrarı desteklemek üzere faaliyetleri koordine edecek bir Sivil-Askeri Koordinasyon Merkezi'nde (CMCC)" ABD askerlerinin yer almayacağını bildirdi.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığının ABD merkezli X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda Cooper'ın Gazze ziyaretine ilişkin ifadelerine yer verildi.

Ziyaretin amacının, CENTCOM önderliğinde "çatışma sonrası istikrarı desteklemek üzere faaliyetleri koordine edecek bir Sivil-Askeri Koordinasyon Merkezi (CMCC)" kurma sürecinin nasıl ilerlediği konusunda bilgi vermek olduğunu belirten Cooper, bu sürecin Gazze'de ABD askerleri olmadan gerçekleşeceğini bildirdi.

İsrail'de "sivil-askeri koordinasyon merkezi"

Konuya ilişkin dün Associated Press'e (AP) konuşan yetkililer, CENTCOM'un İsrail'de "sivil-askeri koordinasyon merkezi" kuracağını belirtmişti.

Yetkililer, ABD'nin Gazze'de sağlanan ateşkes anlaşmasını desteklemek ve izlemek için, ortak ülkeler ve sivil toplum kuruluşlarının da dahil olduğu bir ekip kapsamında yaklaşık 200 askeri İsrail'e göndereceğini söylemişti.

Gazze'ye hiçbir ABD askerinin gönderilmeyeceğine işaret eden yetkililer, askerlerin bir kısmının vardığını ve hafta sonu boyunca merkezin kurulması için çalışmalara başlamak üzere bölgeye seyahat etmeye devam edeceklerini kaydetmişti.

İsrail ordusu, Mısır'da varılan anlaşma sonrası Gazze Şeridi'nde ateşkesin dün yerel saatle 12.00'de devreye girdiğini duyurmuştu.