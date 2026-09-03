ABD'den İsrail boykotu yapan üniversitelere yaptırım

ABD Temsilciler Meclisi, İsrail'e boykot uygulayan ya da öğrencilerinin bu ülkeyle değişim programlarına katılmasını engellemeye çalışan üniversitelere yaptırım öngören tasarıyı onayladı.

Cumhuriyetçi Partinin gündeme getirdiği tasarı 237'ye karşı 169 oyla kabul edilirken, 33 Demokrat, partisinin geri kalanından ayrılıp lehte oy kullandı.

Sadece iki Cumhuriyetçi üyenin aleyhte oy kullandığı tasarının bir sonraki adresi Senato olacak.

Söz konusu tasarı, federal fon alan kurumların İsrail'e herhangi bir şekilde boykot uygulamamasını ve öğrencilerinin bu ülkeyle yapılan değişim programlarına katılımını kısıtlamamasını zorunlu hale getiriyor.

Senatodan geçmesi ve Başkan Donald Trump'ın imzalaması halinde yasalaşacak olan tasarı, İsrail'i boykot eden üniversitelerin federal fonlardan yararlanmasını engelliyor.

Kaynak: AA