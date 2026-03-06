Haberler

ABD Temsilciler Meclisi, İran'la ilgili savaş yetkileri tasarısını reddetti

ABD Temsilciler Meclisi, Başkan Trump'ın İran'a yönelik askeri eylemlerini Kongre onayına tabi kılmayı öngören tasarıyı 219 hayır oyu ile reddetti. Tasarı, Cumhuriyetçi ve Demokrat temsilcilerin ortak girişimiyle sunulmuştu.

ABD Temsilciler Meclisi, Başkan Donald Trump'ın İran'a yönelik saldırılarının Kongre onayına tabi olmasını öngören "savaş yetkileri" tasarısını reddetti.

Temsilciler Meclisi genel kurulunda yapılan oylamada, 212 evet oyuna karşılık 219 hayır oyu ile tasarı reddedildi.

Böylece Cumhuriyetçi Kongre üyesi Thomas Massie ve Demokrat Kongre üyesi Ro Khanna tarafından sunulan, Trump'ın Kongre onayı olmaksızın İran'a yönelik askeri bir eylem gerçekleştirmesini önlemeye yönelik tasarı kabul edilmedi.

Trump'ın İran'a yönelik saldırılarını sınırlandırmaya yönelik Senato'da oylanan benzer bir tasarı da kabul edilmemişti.

1973 tarihli "Savaş Yetkileri Yasası", ABD Başkanı'nın herhangi bir ülkeye savaş başlatma kararını Kongre onayına bağlarken, başkanın bu tür bir adımını önceden Kongre'ye bildirmesini zorunlu kılıyor.

Oylama öncesinde basın mensuplarına bir açıklama yapan Senato Azınlık Lideri Demokrat Chuck Schumer, "Net hedefleri olmayan savaşlar küçük kalmaz. Daha büyük, daha kanlı, daha uzun ve daha pahalı hale gelirler. Bu gerekli bir savaş değil. Bu, tercih edilen bir savaş." ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: AA / Hakan Çopur
