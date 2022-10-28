ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin 82 yaşındaki eşi, evinde saldırıya uğradı Güncel Haberler Geçtiğimiz aylarda Tayvan'a yaptığı ziyaretle gündeme gelen ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin 82 yaşındaki eşi evinde saldırıya uğradı. Polis saldırganın gözaltına alındığını ve 82 yaşındaki Paul Pelosi'nin hastaneye kaldırıldığını duyurdu. ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin 82 yaşındaki eşi Paul Pelosi, San Francisco'daki evinde uğradığı saldırı sonucu hastaneye kaldırıldı. Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi'nin o sırada evde olmadığı öğrenildi. SALDIRGAN YAKALANDI Polis saldırganın yakalandığını ve gözaltına alındığını duyurdu. Saldırının nedeni henüz belirlenemezken 82 yaşındaki Paul Pelosi'nin tedavi altına alındığı aktarıldı. PELOSİ'NİN SÖZCÜSÜNDEN AÇIKLAMA Pelosi'nin sözcüsü Drew Hammill yaptığı ilk açıklamada saldırı hakkında "Bu sabah erken saatlerde, bir saldırgan Pelosi'nin San Francisco'daki konutuna girdi ve eşine saldırdı. Bay Pelosi kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı. Pelosi ailesi olaya müdahale eden herkese müteşekkirdir" ifadelerini kullandı. Kaynak: AA / Güncel Tam Gemi Şok Denemeleri San Francisco Nancy Pelosi Güncel Haberler

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