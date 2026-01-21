ABD: Suriye'deki DEAŞ tutuklularının Irak'a transferi başladı

ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), Suriye'de tutulan terör örgütü DEAŞ militanlarının Irak'a transferinin başladığını bildirdi.

CENTCOM'un ABD'li X firmasının sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Suriye'deki DEAŞ üyelerinin Irak'a transfer edilmeye başlandığı belirtildi.

Açıklamada, "Nakil misyonu, ABD güçlerinin Suriye'nin Haseke kentindeki bir gözaltı tesisinde tutulan 150 DEAŞ savaşçısını Irak'taki güvenli bir yere başarıyla nakletmesiyle başladı." ifadelerine yer verildi.

Ayrıca açıklamada, Suriye'den Irak kontrolündeki tesislere yaklaşık 7 bin DEAŞ'lının nakledileceği kaydedildi.

CENTCOM Komutanı Amiral Brad Cooper, "Irak hükümeti de dahil, bölgesel ortaklarımızla yakın koordinasyon içindeyiz ve DEAŞ'ın kalıcı olarak yenilgiye uğratılmasında oynadıkları rolü içtenlikle takdir ediyoruz." ifadelerini kullandı.

ABD ve koalisyon güçleri, 2025 yılında Suriye'de 300'den fazla DEAŞ militanını tutuklamış ve aynı dönemde 20'den fazla militanı öldürmüştü.