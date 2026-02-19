ABD Medyası: 10 Yıllık Operasyon Sona Eriyor, ABD Suriye'deki Tüm Askerlerini Çekiyor

( ANKARA ) - ABD'nin, Suriye'de konuşlu bine yakın askerinin tamamını geri çekme sürecine başladığı iddia edildi. ABD merkezli The Wall Street Journal'ın Amerikalı yetkililere dayandırdığı haberine göre karar, IŞİD'e karşı yaklaşık 10 yıldır süren askeri varlığın fiilen sona ermesi anlamına geliyor.

Habere göre ABD güçleri, Suriye'nin kuzeydoğusundaki stratejik üslerden ve Suriye-Ürdün-Irak sınır hattındaki noktalardan çekilmeye başladı. Son birliklerin de gelecek iki ay içinde ülkeden ayrılması planlanıyor.

Bir ABD'li yetkili, çekilmenin "şartlara bağlı" olacağını belirterek, IŞİD'in yeniden güç kazanması durumunda Washington'ın kararını gözden geçirebileceğini söyledi. ABD askerlerinin tamamen çekilmesinin Orta Doğu'da IŞİD'in yeniden canlanması riskini artırabileceğinden endişe duyulduğu da belirtiliyor.

İran gerginliğinden bağımsız

WSJ'ye konuşan ABD'li yetkililer, Trump yönetiminin, Suriye'de askeri varlığın artık gerekli olmadığı sonucuna vardığını aktardı.

Haberde, çekilme kararının İran'a yönelik olası askeri hazırlıklarla bağlantılı olmadığı vurgulandı. ABD'nin İran'ın nükleer programına ilişkin görüşmelerin başarısız olması ihtimaline karşı bölgede önemli deniz ve hava unsurları konuşlandırdığı belirtilirken, Suriye'den çekilmenin bu planlamadan ayrı bir karar olduğu ifade edildi.

" Diplomasiye a lan a çma h esabı "

WSJ'ye göre Trump yönetimi, 2024 yılının sonunda Beşar Esad'ı deviren Ahmed Şara ile Suriye'de daha güçlü bir diplomatik varlık oluşturmayı hedefliyor. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun geçen hafta Suriyeli mevkidaşı Hasan Esad Şeybani ile görüşerek IŞİD'le mücadele ve ateşkesin sürdürülmesi konularında Şam'dan destek talep ettiği aktarıldı.

Öte yandan, ABD yönetimi içinde Şara'nın ordusunda yer alan bazı unsurlarının El Kaide ve IŞİD bağlantıları bulunduğuna dair endişeler olduğu da haberde yer aldı.

Haberde, ABD Başkanı Donald Trump'ın ilk başkanlık dönemi kapsamında 2018 yılında da Suriye'den çekilme kararı aldığı ancak bu kararın yönetim içinde ciddi tartışmalara yol açtığı hatırlatıldı. O dönemde Savunma Bakanı Jim Mattis istifa etmiş, daha sonra Suriye'deki ABD askerlerinin sayısı azaltılmıştı.

WSJ'ye göre yeni kararın uygulanması halinde ABD'nin Suriye'deki askeri varlığı tamamen sona erecek ve Washington'ın bölgedeki rolü büyük ölçüde diplomatik ve uzaktan müdahale kapasitesiyle sınırlı kalacak.

