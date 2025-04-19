ABD'den vatandaşlarına 'Suriye' uyarısı: Terör saldırısı olabilir, hemen çıkın

ABD'den korkutan "Suriye" uyarısı: Hemen ülkeden çıkın
Bakan Yusuf Tekin: Özgür Özel benim gözümde karakter olmaktan çıktı

Özgür Özel'in "kazma" çıkışına Bakan Tekin'den zehir zemberek yanıt
Trump, iki lidere hakaretler yağdırdı: Siz aptalsınız, budalasınız, berbat insanlarsınız

"Siz aptalsınız, budalasınız, berbat insanlarsınız"
İstanbul'da genç kız dördüncü kattan yere çakıldı

İstanbul'da genç kız dördüncü kattan yere çakıldı!

ABD Suriye'deki Asker Sayısını Binin Altına İndirmeyi Planlıyor

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Pentagon, ABD'nin Suriye'deki asker sayısının önümüzdeki aylarda binin altına düşürülmesi gerektiğini açıkladı. Savunma Bakanlığı, İŞİD'e karşı yürütülen hava operasyonlarına da dikkat çekti.

(ANKARA) -Pentagon tarafından yapılan açıklamaya göre, ABD'nin Suriye'de bulundurduğu asker sayısının önümüzdeki aylarda binin altına düşürülmesi planlanıyor.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü Sean Parnell tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, ABD'nin Suriye'de bulundurduğu asker sayısının önümüzdeki aylarda binin altına düşürülmesi planlanıyor. Yapılan yazılı açıklamada, İŞİD'ın mağlup edilmesi değinilirken, Uluslararası Koalisyon tarafından İŞİD'e karşı son 1 yılda yürütülen hava operasyonlarına vurgu yapıldı.

Sözcü Sean Parnel ayrıca Savunma Bakanı'nın Suriye'deki ABD güçlerinin Suriye'de belirli noktalarda birleştirilmesi talimatını verdiğini ve ABD Merkez Komutanlığı'nın Suriye'deki IŞİD kalıntılarına karşı saldırıları sürdürmeye hazır olacağını de belirtti.

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Kaynak: ANKA / Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.