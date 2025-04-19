ABD Suriye'deki Asker Sayısını Binin Altına İndirmeyi Planlıyor

(ANKARA) -Pentagon tarafından yapılan açıklamaya göre, ABD'nin Suriye'de bulundurduğu asker sayısının önümüzdeki aylarda binin altına düşürülmesi planlanıyor.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü Sean Parnell tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, ABD'nin Suriye'de bulundurduğu asker sayısının önümüzdeki aylarda binin altına düşürülmesi planlanıyor. Yapılan yazılı açıklamada, İŞİD'ın mağlup edilmesi değinilirken, Uluslararası Koalisyon tarafından İŞİD'e karşı son 1 yılda yürütülen hava operasyonlarına vurgu yapıldı.

Sözcü Sean Parnel ayrıca Savunma Bakanı'nın Suriye'deki ABD güçlerinin Suriye'de belirli noktalarda birleştirilmesi talimatını verdiğini ve ABD Merkez Komutanlığı'nın Suriye'deki IŞİD kalıntılarına karşı saldırıları sürdürmeye hazır olacağını de belirtti.