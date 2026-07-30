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ABD Senatosundaki Cumhuriyetçiler, İran savaşını durdurmaya yönelik bir tasarıyı daha engelledi

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ABD Senatosundaki Cumhuriyetçiler, Amerikan kamuoyundaki artan rahatsızlığa rağmen Başkan Donald Trump’ın İran'la savaşı sona erdirmesini talep eden bir tasarıyı engelledi.

ABD Senatosundaki Cumhuriyetçiler, Amerikan kamuoyundaki artan rahatsızlığa rağmen Başkan Donald Trump'ın İran'la savaşı sona erdirmesini talep eden bir tasarıyı engelledi.

ABD Senatosu Genel Kurulu'nda yapılan oylamada, 49 "evet" oyuna karşın 50 "hayır" oyu kullanıldı.

Cumhuriyetçi Senatörler Susan Collins, Lisa Murkowski ve Rand Paul, Demokratlarla birlikte tasarı lehinde oy kullanırken, tasarı aleyhinde oy kullanan tek Demokrat Senatör John Fetterman oldu.

Böylece Trump'ın Kongre onayı olmadan İran'la savaşa girmesini engelleyen bir tasarı daha reddedilmiş oldu. Daha önce de benzer 12 tasarı Senato'da reddedilmişti.

ABD Kongresinin her iki kanadının da İran savaşı aleyhinde birleştiği tek tasarı, haziranda hem Senato hem de Temsilciler Meclisi'nden geçmiş ancak Başkan'ın imzasını gerektirmeyen ve bağlayıcı olmayan bu tasarı, Kongre'nin bu konudaki duruşunu ortaya koyması bakımından dikkati çekmişti.

Kaynak: AA
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