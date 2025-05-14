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ABD Senatosu, Troy Meink'i Hava Kuvvetleri Genel Sekreteri Olarak Onayladı

ABD Senatosu, Troy Meink'i Hava Kuvvetleri Genel Sekreteri Olarak Onayladı
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ABD Senatosu, Başkan Donald Trump'ın Hava Kuvvetleri Genel Sekreteri adayı Troy Meink'i 74 evet, 25 hayır oyu ile onayladı. Savunma Bakanı Pete Hegseth, Meink'in liderliğini oldukça önemli buldu.

ABD Senatosu, Başkan Donald Trump'ın Hava Kuvvetleri Genel Sekreteri adayı Troy Meink'i onayladı.

Senato'da yapılan oylamada, Meink'in Hava Kuvvetleri Genel Sekreteri olması için 74 senatör evet, 25 senatör ise hayır oyu kullandı.

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, Meink'in liderliğini "tam da ihtiyaç olunan" şey olarak niteleyerek yeni Hava Kuvvetleri Genel Sekreterini tebrik etti.

Kaynak: AA / İbrahim Hamdi Hacıcaferoğlu - Güncel
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