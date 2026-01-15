Haberler

ABD Senatosu, Trump'ın Venezuela'da askeri güç kullanmasını engellemeye yönelik tasarıyı reddetti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD Senatosu, Başkan Trump'ın Venezuela'da askeri güç kullanmasını engellemeyi amaçlayan tasarıyı 50-50 oyla reddetti. Senato Başkanı JD Vance, tasarıya 'hayır' oyu vererek Demokratların girişimini durdurdu.

ABD Senatosu, Başkan Donald Trump'ın Venezuela'da askeri güç kullanmasının engellenmesini öngören tasarıyı reddetti.

ABD Senatosu Genel Kurulu'nda yapılan ve Trump'ın Venezuela'da askeri güç kullanmasını engellemeyi öngören tasarının oylaması ilginç anlara sahne oldu.

Genel Kurul'daki oylamada 50 "evet" oyuna karşılık 50 "hayır" oyu çıkarken, daha önce olumlu oy kullanan Cumhuriyetçi senatörler Josh Hawley ve Todd Young, Trump'ın kendilerine yönelik eleştirisinin ardından bu sefer tasarıya "hayır" oyu verdi.

Senato kuralları gereği eşitlikle sonuçlanan oylamanın ardından Senato Başkanı sıfatıyla oy kullanan ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, tasarıya "hayır" oyu vererek Demokratların Venezuela konusunda Trump'a set çekme girişimini durdurdu.

Geçen haftaki prosedürel oylamada tasarı lehinde 5 Cumhuriyetçi senatör oy vermiş, ABD Başkanı Trump bu isimleri sert şekilde eleştirmişti.

Kaynak: AA / Hakan Çopur - Güncel
Ülkelerden peş peşe İran kararları: Askeri üsler boşaltılıyor, uçuşlar askıya alındı

Olası saldırı öncesi ülkelerden peş peşe benzer kararlar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Tahliye olan Rezan Epözdemir'den ilk açıklama

Tahliye sonrası ilk açıklama geldi
Trump'tan İran açıklaması: Şu anda durumu izliyoruz, infazların durdurulduğu bildirildi

İran'ın kararını Trump açıkladı! Tam da askeri müdahale gündemdeyken
Galatasaray'a çılgın öneri: 75 milyon euroluk Marmoush

Çıldırdı! 75 milyon euroluk yıldızı Galatasaray'a getiriyor
Witkoff: Gazze Barış Planı'nın ikinci aşaması başladı

Gazze'de yeni dönem resmen başladı
Tahliye olan Rezan Epözdemir'den ilk açıklama

Tahliye sonrası ilk açıklama geldi
Şara ile röportaj yaptılar, son anda yayınlamaktan vazgeçtiler

Şara ile röportaj yaptılar, son anda yayınlamaktan vazgeçtiler
Fenerbahçe'ye Musaba'dan kötü haber

Fenerbahçelileri kahreden haber