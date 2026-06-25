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ABD Senatosu, Kongre onayı olmadan İran'a karşı askeri faaliyeti engellemeye yönelik tasarıyı reddetti

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ABD Başkanı Trump'ın tepkisi sonrası Senato, Kongre onayı olmadan İran'daki askeri gücün çekilmesini öngören tasarıyı 50'ye 47 oyla reddetti.

Abd Başkanı Donald Trump'ın, 23 Haziran'da savaş yetkilerine yönelik kabul edilen tasarıya tepki göstermesinin ardından Senato, Washington'ın İran'a karşı kullanılan askeri gücü çekmesini gerektirecek diğer karar tasarısını reddetti.

Washington Post'un haberine göre Senato, ABD Başkanı Donald Trump'ın kabul edilen savaş yetkisine yönelik tasarıya tepki göstermesinin ardından benzer bir tasarı için oylama yaptı.

Demokrat Senatör Tim Kaine'in sunduğu, Kongre onayı olmadığı durumlarda ABD'nin, İran'a karşı konuşlandırılan askeri gücü çekmesini gerektirecek karar tasarısı, 47 "evet" oyuna karşılık 50 "hayır" oyuyla reddedildi.

Trump'ın 23 Haziran'da kabul edilen tasarıya tepki göstermesinin ardından Rand Paul gibi Cumhuriyetçi Kongre üyeleri, "İran ile müzakere sürecinden dolayı" tasarının reddedilmesinden yana oy kullandı.

Yasa tasarısıyla Kongre, "savaş ilan etme" konusunda anayasal yetkilerinin "ağırlığını koyarak" ABD'nin gerekli yetkilendirme olmaksızın İran'a yönelik askeri harekatını engellemeyi hedeflediği belirtiliyor.

Kaynak: AA / Aynur Şeyma Asan
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