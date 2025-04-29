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ABD Senatosu, David Perdue'yu Pekin Büyükelçisi Olarak Onayladı

ABD Senatosu, David Perdue'yu Pekin Büyükelçisi Olarak Onayladı
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ABD Senatosu, Başkan Trump'ın adayı David Perdue'yu Pekin Büyükelçisi olarak onayladı. Perdue, iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi gerektiğine vurgu yaptı.

ABD-Çin ilişkilerinin kritik bir dönemden geçtiği günlerde ABD Senatosu, Başkan Donald Trump'ın Pekin Büyükelçiliğine aday gösterdiği David Perdue'yu onayladı.

ABD Senatosu Genel Kurulunda yapılan oylamada 29 "hayır" oyuna karşılık 67 "evet" oyu alan Perdue, ABD'nin yeni Pekin Büyükelçisi oldu.

Eski ABD Senatörü Perdue'nun kısa sürede yemin ederek görevine resmen başlaması bekleniyor.

Perdue, Senato Dış İlişkiler Komitesindeki adaylık oturumunda, ABD'nin Çin'e yaklaşımının "incelikli, partiler üstü ve stratejik" olması gerektiğini söylemişti.

Perdue, "İki ülke arasında doğal olarak anlaşmazlıklar olacaktır ve bu alanlarda aktif olarak angaje olmalıyız. Daha iyi ve daha güvenli bir çalışma ilişkisi geliştirmek için çıkarlarımızın örtüştüğü alanları aramalıyız." ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: AA / Hakan Çopur - Güncel
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