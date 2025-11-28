Haberler

ABD Savunma Bakanı Hegseth, USS Gerald R. Ford'u Ziyaret Etti

Güncelleme:
ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, Venezuelaya karşı artan siyasi gerilimler sırasında, uyuşturucu kaçakçılığı ile mücadele amacıyla Karayipler'e gönderilen USS Gerald R. Ford uçak gemisini ziyaret etti ve gemide Şükran Günü yemeği verdi.

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, Venezuela ile siyasi gerilim devam ederken, ülkesinin, "uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele" gerekçesiyle Karayipler bölgesine gönderdiği dünyanın en büyük uçak gemisi USS Gerald R. Ford'u ziyaret ederek Şükran Günü yemeği verdi.

ABD Savunma Bakanlığından, Hegseth'in USS Gerald R. Ford ve güdümlü füze destroyeri USS Winston S. Churchill gemilerini ziyaretine ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, Hegseth'in "sürpriz" yaparak, ABD'nin "uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele" gerekçesiyle Karayipler'e gönderdiği dünyanın en büyük uçak gemisi USS Gerald R. Ford'u ziyaret ettiği ifade edildi.

Hegseth ile beraber eşinin de ziyaret kapsamında gemide bulunduğu aktarılan açıklamada, Savunma Bakanının ve beraberindeki heyetin Şükran Günü yemeği verdiği belirtildi.

Açıklamada, Hegseth'in USS Ford ve mürettebatı gibi donanma varlıklarının bölgedeki narko-terör faaliyetleriyle mücadeledeki önemini vurguladığı aktarıldı.

Ziyaret, ABD ile Venezuela arasında siyasi gerilimler devam ederken geldi.

ABD'den Cartel de los Soles kararı

ABD, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun ve üst düzey Venezuelalı yetkililerin yönettiğini iddia ettiği Cartel de los Soles suç örgütünü Yabancı Terörist Örgütler (FTO) listesine almıştı.

Venezuela, varlığını kabul etmediği ABD'nin Cartel de los Soles adımını, ülkeye müdahale etmek için bahane oluşturma girişimi olarak nitelendirmişti.

ABD'nin, "uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele" gerekçesiyle gönderdiği dünyanın en büyük uçak gemisi USS Gerald R. Ford ve saldırı grubunun, Latin Amerika bölgesine ulaştığı belirtilmişti.

Venezuela Devlet Başkanı Maduro da buna karşılık ülkede 4,5 milyon milis gücünü seferber ettiğini ve herhangi bir saldırıyı püskürtmeye hazır olduğunu açıklamıştı.

Kaynak: AA / Yasin Yorgancı - Güncel
