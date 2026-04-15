ABD Savunma Bakanı Hegseth'in, Ukrayna Savunma Temas Grubu toplantısına katılmayacağı iddiası

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth'in, Ukrayna Savunma Temas Grubu (UDCG) toplantısına bir kez daha katılmayacağı bildirildi. Hegseth'in yerine toplantıya Müsteşar Elbridge Colby çevrim içi katılacak.

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth'in, ülkesinin de aralarında olduğu yaklaşık 51 ülkenin yer aldığı Ukrayna Savunma Temas Grubu (UDCG) toplantısına katılmayacağı öne sürüldü.

The Hill'e konuşan ABD Savunma Bakanlığından bir yetkili, Hegseth'in daha önce de katılmadığı UDCG toplantısına bir kez daha katılmayacağını belirtti.

Buna göre yetkili, söz konusu toplantıya Hegseth'in yerine ABD Savunma Bakanlığı Müsteşarı Elbridge Colby'nin çevrim içi katılacağını iddia etti.

Habere göre, eski ABD Başkanı Joe Biden döneminde kurulan UDCG'nin toplantılarına, Hegseth'in toplantılara genellikle katılmaması dikkat çekmişti.

Kaynak: AA / Yasin Yorgancı
"Önümüzdeki iki gün boyunca inanılmaz olaylara tanık olacaksınız"
