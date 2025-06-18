ABD Savunma Bakanı Hegseth, İran Konusunda Başkan Trump'ın Tek Karar Verici Olduğunu Açıkladı

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan çatışmalara ABD'nin müdahalesine dair soruları geçiştirirken, bu konuda karar verici tek kişinin Başkan Donald Trump olduğunu ve bakanlığının onun kararlarını uygulayacağını söyledi.

Hegseth, bakanlığının 2026 bütçesi için Senato Silahlı Hizmetler Komitesi'ndeki oturumda soruları cevapladı.

New Hampshire Demokrat Senatörü Cynthia Jeanne Shaheen'in ABD'nin İran'a karşı İsrail saldırılarına katılıp katılmayacağı sorusuna Hegseth, bu konuda oturumun kapalı kısmında cevap verebileceğini söyledi.

Hegseth, bu konuda kendisinden bir acil eylem planı istenip istenmediği sorusuna da, "İstendi veya istenmedi, bunu burada ifşa edemem. Bizim görevimiz Başkan'ın seçeneklere sahip olması ve bu seçeneklerin sonuçlarının ne olduğu konusunda bilgilendirildiğinden emin olmaktır." ifadelerini kullandı.

ABD halkının Trump'ı "kendi adlarına karar alması için seçtiğini" belirten Hegseth, bu konuda başkanın tek karar verici olduğunu ve bakanlığının da bu kararları uygulamaya hazır olduğunu söyledi.

Rhode Island Demokrat Senatörü Jack Reed ise açılış konuşmasında, "Şu an konuşurken, füzeler İsrail ve İran'daki şehirleri vuruyor ve bölgesel bir savaşı ateşlemekle tehdit ediyor." dedi.

Reed, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, Trump'ın ısrarına rağmen İran ile önleyici bir savaş başlatma kararının, tüm bölgenin istikrarını ve orada bulunan Amerikalıların güvenliğini tehdit ettiğini belirterek, Trump yönetiminin "daha geniş bir savaşı önlemek için acil adımlar atması gerektiğini" vurguladı.

Öte yandan Hegseth'in liderliğinin Pentagon'un niteliklerini "aşındırdığı" yönünde eleştirilerde bulunan Reed, "Bakan olarak şeffaf olmayı taahhüt ettiniz ancak bugüne kadar Pentagon'da tek bir basın toplantısı bile düzenlemediniz. Aksine, binadaki haber kuruluşlarını kovdunuz, basın erişimini engellediniz. Bu, ordularının ne yaptığını açıkça bilmeyi hak eden Amerikan halkına karşı bir kötülüktür." ifadelerini kullandı

Pentagon'un Los Angeles'a asker konuşlandırma kararı eleştirildi

Oturumda Hegseth'e, Trump'ın göçmenlik politikalarına yönelik düzenlenen protestolara karşı Los Angeles'a Ulusal Muhafızlar ve Deniz Piyadelerinin gönderilmesi konusunda da Demokrat Senatörler sert eleştiriler yöneltti.

Connecticut Demokrat Senatörü Richard Blumenthal, Trump'ın muhalefeti bastırmak ve gerginliği alevlendirmek için Los Angeles'a yasa dışı asker gönderdiğini söylemesi üzerine Hegseth, "Göçmenlik ve Sınır Muhafaza Dairesi (ICE) memurlarının ABD'deki herhangi bir şehirde görevlerini yaparken saldırıya uğramasından derinden rahatsızız ve endişeliyiz." dedi.

Bunun üzerine Blumenthal'ın, "Evet, ancak aktif görevdeki Deniz Piyadelerinin veya diğer askerlerin yasa dışı kullanımından da aynı şekilde endişe duymalıyız." şeklinde karşılık vermesi dikkati çekti.

Hegseth, Hawaii Demokrat Senatörü Mazie Keiko Hirono'nun, Los Angeles'a konuşlandırılan askerlerle ilgili mahkeme kararlarına uyup uymayacakları sorusunu da, "Bölge mahkemelerinin ulusal güvenlik politikasını belirlemesi gerektiğine inanmıyorum, bu yüzden onlara uymayacağız, Yüksek Mahkemeye giderse bakarız." diye cevapladı.

Demokrat senatörler, oturum boyunca Hegseth'i ABD ordusunu siyasallaştırmak ve sorulara kaçamak yanıtlar vermekle suçlayarak, "Kendinden utanmalısın." şeklinde ifadelerle eleştirdi.

Los Angeles'ta ICE karşıtı protestolar

ABD'nin Los Angeles kentinde ICE tarafından gözaltına alınan düzensiz göçmenlere destek amacıyla 6 Haziran'da başlayan gösteriler sırasında çok sayıda kişi gözaltına alınmış, zaman zaman güvenlik güçleri ile protestocular arasında çatışmalar yaşanmıştı.

Trump, Los Angeles'taki durumu kontrol altına almak amacıyla Ulusal Muhafızları görevlendirdiğini açıklamış ve bölgedeki olaylardan dolayı Demokrat yöneticileri suçlamıştı.

ABD Savunma Bakanlığı, Trump'ın talimatıyla 4 bin Ulusal Muhafızı bölgede görevlendirmek üzere harekete geçirirken, Bakan Hegseth, "artan tehditler nedeniyle" yaklaşık 700 deniz piyadesinin de düzeni sağlamak amacıyla Los Angeles'a konuşlandırılacağını açıklamıştı.