ABD Savunma Bakanı Hegseth'ten Irak'ta Başbakan adayı Zeydi'ye tebrik telefonu

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, Irak'ta hükümeti kurmakla görevlendirilen Başbakan adayı Ali Zeydi'yi telefonla arayarak üstlendiği görev dolayısıyla tebrik etti.

Irak Başbakanlık Basın Ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Hegseth ile Zeydi arasında bir telefon görüşmesi gerçekleştirildi.

Görüşmede, ikili ilişkiler ve özellikle Irak ile ABD arasındaki Stratejik Çerçeve Anlaşması kapsamında güvenlik alanındaki işbirliği değerlendirildi.

Taraflar, ilişkilerin özellikle askeri eğitim alanında yeniden canlandırılmasının önemine dikkati çekerek, bunun Irak Silahlı Kuvvetlerinin kapasitesini artıracağını ve etkinliğini güçlendireceğini ifade etti.