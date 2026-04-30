Haberler

ABD Savunma Bakanı Hegseth'in Pentagon'un 2027 bütçesini savunduğu Senato konuşması protesto edildi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth'in, Pentagon'un 2027 mali yılı için 1,5 trilyon dolarlık bütçesiyle ilgili konuşması protestocular tarafından kesildi.

Hegseth, Genelkurmay Başkanı Dan Caine ile Pentagon'un 2027 mali yılı için rekor düzeydeki bütçe talebiyle ilgili ABD Senato Silahlı Kuvvetler Komitesi'nde soruları cevaplandırdı.

Hegseth'in, toplantının başlamasının hemen ardından açılış konuşmasına başladığı sırada, salondaki protestocular tarafından konuşması yarıda kesildi.

"İran'la savaşa hayır" yazılı bir pankart taşıyan erkek protestocu ile yanındaki kadın protestocu, güvenlik görevlileri tarafından salondan kısa sürede uzaklaştırıldı.

Erkek protestocunun salondan çıkarılırken, "Bu iğrenç bir şey, Amerikan halkı bu savaşa girmek istemedi." dediği duyuldu.

Üyelerinin çoğu kadın olan ve savaş karşıtı eylemleriyle tanınan Code Pink tişörtü giyen protestocuların pembe renkli tişörtlerinin üzerinde de "İran ile barış" yazdığı görüldü.

Komite Başkanı Roger Wicker, "Amerikalıların kendilerini ifade etme özgürlüğünü takdir ediyoruz, ancak bu duruşmanın aksatılmasına müsamaha gösterilmeyecektir." ifadelerini kullandı.

Daha sonra konuşmasına devam eden Savunma Bakanı Hegseth, "Dün de söylediğim gibi, bugün de tekrar söylüyorum, şu anda karşılaştığımız en büyük düşman, Kongre'deki Demokratların ve bazı Cumhuriyetçilerin pervasız karamsarlıkları ve yenilgiyi kabul ettiren sözleridir." dedi.

Hegseth, dün ABD Temsilciler Meclisi Silahlı Kuvvetler Komitesi'ne 6 saat süren ifadesinde de sık sık eski ABD Başkanı Joe Biden döneminde ordu yatırımlarının ihmal edildiğini iddia etmişti.

Kaynak: AA / Mücahit Oktay
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

