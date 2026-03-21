İsrail devlet televizyonu: Natanz Nükleer Tesisi'ne saldırı ABD tarafından "sığınak delici" bombalarla yapıldı

Güncelleme:
İsrail'den gelen haberlere göre, ABD savaş uçaklarının İran'daki Natanz Nükleer Tesisine 'sığınak delici' bombalarla saldırdığı iddia ediliyor. İran Atom Enerjisi Kurumu, saldırıların radyoaktif sızıntıya sebep olmadığını açıkladı.

TEL İran'daki Natanz Nükleer Tesisine yönelik hava saldırısının ABD savaş uçakları tarafından "sığınak delici" bombalar kullanılarak gerçekleştirildiği iddia edildi.

İsrail devlet televizyonu KAN'ın konuya ilişkin bilgi sahibi kaynaklara dayandırdığı haberinde, Natanz Nükleer Tesisine yönelik hava saldırılarını ABD savaş uçaklarının yaptığı ileri sürüldü.

Haberde, ABD savaş uçaklarının Natanz Nükleer Tesisi'ni "sığınak delici" bombalarla vurduğu iddiasına yer verildi.

İran Atom Enerjisi Kurumu, ABD ve İsrail'in, İran'ın uranyum zenginleştirme faaliyetleri açısından kritik önem taşıyan Natanz Şehid Ahmedi Ruşen Nükleer Merkezi'ne saldırı gerçekleştirdiğini duyurmuştu.

İran Atom Enerjisi Kurumu, saldırılar sonucunda yapılan teknik incelemelere göre nükleer tesiste herhangi bir radyoaktif sızıntının meydana gelmediğini ve bölgede yaşayan halk için tehlike bulunmadığını açıklamıştı.

İsrail'in geçen yıl 12 gün boyunca İran'a karşı düzenlediği saldırılara katılan ABD, 22 Haziran'da Natanz, Fordo ve İsfahan'daki 3 nükleer tesisini vurmuştu.

Kaynak: AA / Burak Dağ
