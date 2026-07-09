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ABD saldırısında hayatını kaybeden eski İran lideri Hamaney için Meşhed kentinde cenaze namazı kılındı

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ABD saldırısında hayatını kaybeden eski İran lideri Ali Hamaney için Meşhed kentinde cenaze namazı kılındı. Cenaze namazını oğlu Mustafa Hameney kıldırdı, törene siyasi ve askeri yetkililer ile on binlerce İran vatandaşı katıldı. Hamaney'in İmam Rıza Türbesi'ne defnedilmesi planlanıyor.

ABD saldırısında hayatını kaybeden eski İran lideri Ali Hamaney için Meşhed kentinde cenaze namazı kılındı.

Hameney için Meşhed'de düzenlenen cenaze töreninin ardından cenaze namazı kılındı.

Hamaney'in cenaze namazını oğlu Mustafa Hameney kıldırdı.

Cenaze namazına siyasi ve askeri yetkililerin yanı sıra din adamları ile on binlerce İran vatandaşı katıldı.

Hamaney'in, İmam Rıza Türbesi'ne defnedilmesi planlanıyor.

Kaynak: AA / Tolga Akbaba
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