İran devlet televizyonu: İran'ın güneyindeki Bender Abbas ve Sirik kentlerinde patlama sesleri duyuldu
ABD'nin yeni saldırıları ardından İran'ın güneyindeki Bender Abbas ve Sirik kentlerinde patlamalar meydana geldi. İran devlet televizyonu, Hürmüz Boğazı yakınlarında 3'ü Bender Abbas, 2'si Sirik'te olmak üzere toplam 5 patlama sesi duyulduğunu bildirdi.
ABD'nin yeni saldırılar başlatmasının ardından İran'ın güneyindeki Bender Abbas ve Sirik kentlerinde patlamalar meydana geldiği bildirildi.
İran devlet televizyonuna göre, ülkenin güneyinde Hürmüz Boğazı yakınlarındaki Bender Abbas'ta 3, Sirik kentinde ise 2 patlama sesi duyuldu.
Kaynak: AA / Ahmet Dursun