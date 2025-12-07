Haberler

ABD Sahil Güvenlik ekipleri, Pasifik Okyanusu'ndaki operasyonda 9 tondan fazla kokain ele geçirdi

ABD İç Güvenlik Bakanlığına bağlı Sahil Güvenlik ekipleri, Pasifik Okyanusu'nda gerçekleştirdiği operasyonda 9 tondan fazla kokain ele geçirdi. Bu operasyon son 18 yılın en büyük uyuşturucu ele geçirme operasyonlarından biri olarak kaydedildi.

Sahil Güvenlik tarafından ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yapılan açıklamada, "Munro" sahil güvenlik gemisinin Pasifik Okyanusu'nun doğusunda operasyon yürüttüğü aktarıldı.

Operasyon kapsamında 9 tondan fazla kokainin ele geçirildiği bildirilen açıklamada, söz konusu miktarın son 18 yılı aşkın süredir gerçekleştirilen en büyük ele geçirme operasyonlarından biri olduğu belirtildi.

Açıklamada, "Deniz kuvvetlerimiz, Amerika'nın uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele operasyonlarına öncülük ediyor, vatanı koruyor ve ölümcül uyuşturucuların Amerikan toplumlarına girmesini engelliyor." ifadesi kullanıldı.

Kaynak: AA / Şilan Turp - Güncel
