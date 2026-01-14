Haberler

ABD Sağlık Bakanı, Trump'ın sürekli fast food tükettiğini söyledi

Güncelleme:
ABD Sağlık Bakanı Robert F. Kennedy Jr, Başkan Donald Trump'ın sağlıksız beslenme alışkanlıklarına dikkat çekti. Trump'ın sürekli hamburger, çıtır tavuk ve diyet kola tükettiğini belirten Kennedy, bu duruma dikkat çekerek, Trump'ın nasıl hayatta kaldığını sorguladı.

ABD Sağlık Bakanı Robert F. Kennedy Jr, Başkan Donald Trump'ın sürekli hamburger, çıtır tavuk ve diyet kola tükettiğini belirtti.

Podcast yayıncısı Katie Miller'ın sorularını yanıtlayan Kennedy, "En sağlıksız beslenme alışkanlıklarına sahip olan kişi kim?" sorusuna "Başkan" yanıtını verdi.

Trump'ın sürekli hamburger, çıtır tavuk ve diyet kola tükettiğini söyleyen Kennedy, "Nasıl hayatta kaldığını bilmiyorum." ifadesini kullandı.

Kennedy, Trump'ın Beyaz Saray'da ve Florida'daki Mar-a-Lago malikanesinde bulunduğu dönemlerde daha sağlıklı yiyecekler yediğini ancak özellikle seyahatleri sırasında çok fazla abur cubur ve kola tükettiğini dile getirdi.

Bakan Kennedy, buna rağmen Trump'ın son derece güçlü ve dayanıklı bir vücuda sahip olduğunu savundu.

Kaynak: AA / Ecem Şahinli Ögüç - Güncel


