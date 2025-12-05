Abd, Pasifik'te Uyuşturucu Taşıdığı İddia Edilen Bir Tekneyi Daha Vurdu: 4 Ölü

WASHINGTON, 5 Aralık (Xinhua) -- ABD Güney Komutanlığı'nın, perşembe günü Pasifik Okyanusu'nun doğusundaki uluslararası sularda uyuşturucu madde taşıdığı iddia edilen bir tekneye düzenlediği hava saldırısında teknedeki 4 kişi hayatını kaybetti.

Komutanlığın perşembe günü sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada saldırının, Savunma Bakanı Pete Hegseth'in talimatıyla, Southern Spear (Güney Mızrağı) Ortak Görev Gücü'nün devam eden uyuşturucu ile mücadele operasyonları kapsamında gerçekleştirildiğini belirtildi. İstihbarat birimlerinin, hedef alınan teknenin "Terör Örgütü Olarak Tanımlanan" bir yapı tarafından işletildiği yönünde değerlendirmede bulunduğu bildirildi.

Açıklamada, "İstihbarat, teknenin yasadışı uyuşturucu taşıdığını ve Doğu Pasifik'teki bilinen bir uyuşturucu kaçakçılığı rotasında ilerlediğini doğruladı. Teknede bulunan dört erkek narko terörist öldürüldü" denilirken, herhangi bir kanıt ve grubun kimliği belirtilmedi.

2 Eylül'den bu yana Pentagon'un Karayip Denizi ve Pasifik Okyanusu'nun doğusunda uyuşturucu taşıdığı iddia edilen gemilere düzenlediği en az 22 saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısı perşembe günü itibarıyla 87'yi aştı.