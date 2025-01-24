ABD pasaportlarındaki 'X' cinsiyet seçeneği kaldırılacak

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, ABD vatandaşlarının pasaportlarındaki "kadın" ve "erkek" seçenekleri dışında, eşcinsel ve trans bireyler için açılan "X" seçeneğinin kaldırılması talimatı verdi.

"ABD RESMİ POLİTİKASINDA CİNSİYET DEĞİŞTİRELEBİLİR DEĞİLDİR"

Amerikan Intercept haber platformunda yer alan ve Rubio'nun kurum içinde gönderdiği yazılı talimata dayandırılan habere göre, Rubio ilgili talimatında, "ABD'nin resmi politikası, cinsiyetin değişebilir olmadığıdır." ifadesine yer verdi.

TRUMP: SADECE İKİ CİNSİYET VAR

ABD'nin 47. Başkanı Donald Trump, yemin törenindeki hitabında, "Bundan böyle Amerika Birleşik Devletleri hükümetinin resmi politikası, kadın ve erkek olmak üzere sadece iki cinsiyetin var olduğudur." ifadesini kullanmıştı.

Trump, göreve başlamasının ardından ülkede "kadın ve erkek olmak üzere sadece iki cinsiyetin" tanınacağına ilişkin kararname imzalamıştı.

BİDEN YÖNETİMİ 2022 YILINDA 'X' SEÇENEĞİNİ HAYATA GEÇİRMİŞTİ

Biden yönetimi, 11 Nisan 2022 tarihinde, aldığı üçüncü seçenek kararıyla, Amerikalıları trans bireyler karşıtı bazı eyalet yasalarına karşı korumayı hedeflemiş, pasaport başvurusunda bulunan ABD vatandaşları artık kendilerini kadın ya da erkek seçeneklerinin dışında ''X'' olarak da ifade edebilmeye başlamıştı.