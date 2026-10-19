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ABD, Orta Doğu'daki vatandaşlarına uçuş aksamalarına karşı dikkat çağrısı yaptı

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ABD Dışişleri Bakanlığı, Orta Doğu'daki ABD vatandaşlarına "karmaşık" güvenlik ortamı nedeniyle dikkatli olmaları ve hava yolu bilgilerini takip etmeleri çağrısında bulundu. Bakanlık, Husilerin Suudi Arabistan saldırılarının seyahat aksamalarına yol açtığını belirtti.

ABD, Orta Doğu'daki vatandaşlarına havaalanı ve hava yolu operasyonları hakkındaki bilgileri takip etmeleri ve bölgedeki "karmaşık" güvenlik ortamı nedeniyle daha dikkatli olmaları çağrısında bulundu.

ABD Dışişleri Bakanlığının konsolosluk işleriyle ilgili biriminin ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından, konu hakkında açıklama yapıldı.

Açıklamada, Orta Doğu'da bulunan ABD vatandaşlarına, "karmaşık" güvenlik ortamı nedeniyle daha dikkatli olmaları çağrısında bulunularak, olası uçuş iptalleri, hava sahası kapanmaları ve seyahat aksamaları konusunda dikkatli olunması gerektiği vurgulandı.

Yemen'deki İran destekli Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik saldırılarında sivil ve kritik altyapının zarar gördüğü hatırlatılan açıklamada, bu durumun seyahat aksamalarına neden olduğu belirtildi.

Açıklamada, bu eylemlerin Orta Doğu'nun ötesine hızla yayılma potansiyeli taşıdığına işaret edilerek, "Orta Doğu'ya seyahat eden veya Orta Doğu'dan gelen Amerikalılar, havaalanı ve hava yolu operasyonları hakkındaki bilgileri takip etmeli ve önceden acil durum planları geliştirmelidir." ifadesi kullanıldı.

Kaynak: AA
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