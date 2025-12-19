Abd, Doğu Pasifik'te Uyuşturucu Kaçakçılığı Yaptığı İddia Edilen 2 Tekneyi Daha Batırdı: 5 Ölü

WASHINGTON, 19 Aralık (Xinhua) -- ABD ordusunun Doğu Pasifik Okyanusu'nda uluslararası sularda uyuşturucu kaçakçılığı yaptığı iddia edilen iki tekneyi daha batırması sonucu teknelerdeki 5 kişi hayatını kaybetti.

ABD Güney Komutanlığı'ndan perşembe günü yapılan açıklamada, "Güney Mızrağı Müşterek Görev Gücü, 18 Aralık'ta ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth'in talimatıyla, uluslararası sularda terörist örgütler tarafından işletilen iki tekneye ölümcül saldırılar düzenlemiştir" denildi.

Operasyonlar sırasında 3'ü ilk teknede, 2'si ise ikinci teknede olmak üzere toplam 5 "uyuşturucu kaçakçısı teröristin" öldürüldüğü belirtildi.

Komutanlık, alınan istihbaratın her iki teknenin de uyuşturucu kaçakçılığı faaliyetlerine karıştığını doğruladığını kaydetti.

Pentagon'un eylül başından bu yana Karayipler ve Doğu Pasifik Okyanusu'nda uyuşturucu kaçakçılığı yaptıkları iddia edilen 28'den fazla tekneyi batırması sonucu teknelerde bulunan en az 104 kişi yaşamını yitirdi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın "çok yakında" Karayipler'deki uyuşturucu kaçakçılarını hedef alan kara operasyonları başlatacaklarını açıklaması ABD ile Venezuela arasındaki gerilimi tırmandırmış durumda.

ABD'nin yaklaşık 4 aydır uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele gerekçesiyle Karayipler'de, çoğunlukla da Venezuela kıyılarında önemli düzeyde askeri yığınağı bulunuyor. Venezuela ise bu durumu, rejim değişikliği sağlamaya yönelik üstü kapalı bir girişim olarak nitelendiriyor.