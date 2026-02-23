ABD, Suriye'deki son askeri üssü Kasrak'tan çekilmeye başladı
ABD ordusu, Suriye'nin Haseke kırsalındaki Kasrak askeri üssünü boşaltmaya başladı. Bu adımla birlikte ABD, Suriye'deki askeri varlığını sonlandırma sürecine girmiş bulunuyor.
ABD ordusu, Suriye'nin kuzeydoğusundaki Haseke kırsalında yer alan son askeri üssü Kasrak'tan çekiliyor.
Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, ABD askerleri Haseke iline bağlı Tel Tamer hattı yakınlarındaki Kasrak üssünü boşaltmaya başladı.
KONVOYLAR IRAK SINIRINA GİDİYOR
Üs içerisindeki askeri ekipmanları taşıyan onlarca lojistik tır, konvoylar halinde Irak sınırına doğru hareket etti.
3 NOKTADA VARLIĞINI SÜRDÜRÜYOR
ABD, son 1 ayda Suriye'deki Şeddadi ve Tenef bölgelerindeki askeri üslerinden çekilmişti. ABD ordusu, hali hazırda Rümeylan, Harab Cir ve Life Stone'da konuşlanma noktalarında varlığını sürdürüyor.
ASKERİ VARLIĞINI SONLANDIRIYOR
Haseke ilinde yer alan Kasrak üssünün boşaltılmasıyla ABD'nin, Suriye'deki askeri varlığını sonlandırmaya hazırlandığı belirtiliyor.
NE OLMUŞTU?
Wall Street Journal gazetesi, DEAŞ'lı teröristlerin Irak'a naklinin tamamlanması nedeniyle, ABD ordusunun, Suriye'de kalan bin civarındaki askerini iki aylık süre içerisinde tamamen geri çekmeye hazırlandığını yazmıştı.
ABD, 2015'ten itibaren terör örgütü DEAŞ'a karşı yürütülen operasyonlar kapsamında Suriye'de askeri varlığını sürdürüyordu.