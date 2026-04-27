ABD Ordusu, Pasifik'te Uyuşturucu Kaçakçılığı Şüphesiyle Tekneye Saldırı Düzenledi: 3 Ölü

Güncelleme:
WASHINGTON, 27 Nisan (Xinhua) -- ABD Güney Saha Komutanlığı, Pasifik Okyanusu'nun doğusunda uyuşturucu kaçakçılığı faaliyetlerinde bulunduğu iddiasıyla bir tekneye operasyon düzenledi. Komutanlık, operasyonda 3 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Komutanlığın pazar günü sosyal medya platformu X'te yaptığı açıklamada, teknenin "terör örgütü olarak tanımlanan gruplar tarafından kullanıldığı" ve operasyon sırasında "bilinen uyuşturucu kaçakçılığı rotaları üzerinde seyrettiği" öne sürüldü. Operasyonda ABD güçlerinin herhangi bir zarar görmediği kaydedildi.

ABD'nin 2025 yılının eylül ayının başından bu yana uyuşturucu kaçakçılığına karıştığını iddia ettiği gemilere düzenlediği yaklaşık 50 hava saldırısında 185'in üzerinde kişi hayatını kaybetti.

Kaynak: Xinhua
Savaş bitiyor mu? İran'dan ABD'ye hızlı barış teklifi

Dünya rahat bir nefes mi alacak? İran'dan ABD'ye ilginç teklif
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Jhon Duran'dan Fener taraftarını çileden çıkaran yorum

Tek hareketiyle Fener taraftarını çıldırttı

Fenerbahçe'de sıcak saatler: Saran'ın koltuğuna sürpriz aday

Yolun sonuna geldi! İşte Saran'ın koltuğuna ilk aday

Milyonlarca Fener taraftarının hayallerini çalan Ederson'dan haber var

Milyonlarca Fener taraftarının hayallerini çalan Ederson'dan haber var
Eski eş tek sözle sinir krizi geçirdi! Kaskla saldırı kamerada

Eski eş tek sözle sinir krizi geçirdi! Kaskla saldırı kamerada
Jhon Duran'dan Fener taraftarını çileden çıkaran yorum

Tek hareketiyle Fener taraftarını çıldırttı

Spor yaparken ölümden döndü

30 saniye içinde kabusu yaşadı!

Ünlü yorumcunun derbi sonrası İsmail Kartal için söyledikleri olay oldu

Ünlü yorumcunun İsmail Kartal için söyledikleri olay oldu