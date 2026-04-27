ABD Ordusu, Pasifik'te Uyuşturucu Kaçakçılığı Şüphesiyle Tekneye Saldırı Düzenledi: 3 Ölü

WASHINGTON, 27 Nisan (Xinhua) -- ABD Güney Saha Komutanlığı, Pasifik Okyanusu'nun doğusunda uyuşturucu kaçakçılığı faaliyetlerinde bulunduğu iddiasıyla bir tekneye operasyon düzenledi. Komutanlık, operasyonda 3 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Komutanlığın pazar günü sosyal medya platformu X'te yaptığı açıklamada, teknenin "terör örgütü olarak tanımlanan gruplar tarafından kullanıldığı" ve operasyon sırasında "bilinen uyuşturucu kaçakçılığı rotaları üzerinde seyrettiği" öne sürüldü. Operasyonda ABD güçlerinin herhangi bir zarar görmediği kaydedildi.

ABD'nin 2025 yılının eylül ayının başından bu yana uyuşturucu kaçakçılığına karıştığını iddia ettiği gemilere düzenlediği yaklaşık 50 hava saldırısında 185'in üzerinde kişi hayatını kaybetti.

Kaynak: Xinhua