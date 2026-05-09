ABD ordusu Doğu Pasifik'te uyuşturucu taşıdığı iddia edilen teknenin vurulduğunu açıkladı

ABD ordusu, Pasifik Okyanusu'nda uyuşturucu madde taşıdığı öne sürülen bir tekneye düzenlenen operasyonda 2 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi. Saldırı sonrası arama kurtarma çalışmalarına başlandığı duyuruldu.

ABD Güney Saha Komutanlığının (SOUTHCOM), ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabındaki paylaşımında, Pasifik Okyanusu'nun doğusunda uyuşturucu kaçakçılığı yaptığından şüphelenilen bir tekneye operasyon düzenlendiği belirtildi.

Saldırıda teknedeki 2 kişinin öldürüldüğü aktarılan açıklamada, ABD Sahil Güvenliğinin, saldırıdan kurtulan bir kişi için arama kurtarma çalışmaları başlattığı duyuruldu.

Paylaşımda, saldırı anına ilişkin görüntüler de yer aldı.

ABD ordusunun, son zamanlarda uyuşturucu kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla Karayipler ve Pasifik Okyanusu'ndaki bazı teknelere saldırılar düzenlemesi ve içindekileri doğrudan hedef alması, uluslararası kamuoyunda "yargısız infaz" tartışmalarına yol açıyor.

Kaynak: AA / Zeynep Katre Oran
