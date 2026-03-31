ABD ordusu, hafta sonu sivil yerlere yakın uçan iki askeri helikopterle ilgili inceleme başlattı

ABD ordusu, müzisyen Kid Rock'ın Tennessee'deki evinin dışında uçan Apache helikopterleri ile 'Krallara hayır' mitingi sırasında protestocuların üzerinde uçmasıyla ilgili idari bir inceleme başlattı. Helikopterlerin hava sahası düzenlemeleri ile uyumu araştırılıyor.

NEW ABD ordusunun, eğitim uçuşu yapan Apache saldırı helikopterinin, müzisyen Kid Rock'ın Tennessee'deki evinin dışında ve diğerinin de eyaletteki "Krallara hayır" mitingi sırasında protestocuların üzerinde uçmasıyla ilgili inceleme başlattığı belirtildi.

Ordu sözcüsü Binbaşı Montrell Russell, ABD medyasına yaptığı açıklamada, söz konusu helikopterlerin hava sahası düzenlemelerine uyumu konusunda idari inceleme başlatıldığını bildirdi.

Russell, "Ordu havacıları katı güvenlik standartlarına, profesyonelliğe ve belirlenmiş uçuş düzenlemelerine uymak zorundadır. Herhangi bir ihlal tespit edilirse uygun işlem yapılacaktır." ifadelerini paylaştı.

Ordu yetkilileri ayrıca, 28 Mart'ta ülke çapında düzenlenen "Krallara Hayır" protestoları sırasında başka bir Apache helikopterin Tennessee eyaleti Clarksville'deki McGregor Park'ta toplanan göstericiler üzerinden iki saat içinde altı kez uçmasının da araştırıldığını kaydetti.

Söz konusu helikopter mürettebatına gösterileri izleme veya başka şekilde engelleme görevi verilmediğine dikkati çekilerek, ancak bu uçuşların bir tesadüf olabileceğine de işaret edildi.

Sahne adı Kid Rock olan Robert Ritchie, 28 Mart'ta, Nashville'deki malikanesinin havuz kenarında havada asılı duran askeri AH-64 Apache helikopterine selam verip alkışladığı videoları sosyal medya platformundaki hesabından yayınlamıştı.

Videoda, iki mürettebat üyesinin selamı iade eder gibi görünen el hareketleriyle karşılık verdikten sonra helikopterin malikaneden uzaklaştığı görülmüştü.

Ritchie, Başkan Donald Trump'ın coşkulu bir destekçisi olarak biliniyor.

Kaynak: AA / Islam Doğru
İşte tutuklanan Özkan Yalım'ın savcılık ifadesi

CHP'li belediye başkanının sevgilisine ödediği para öyle böyle değil
Yunan derbisinde kaos: Küfürler havada uçuştu, Ergin Ataman çıldırdı

Forma yırtıldı, küfürler havada uçuştu! Komşuyu karıştıran olay
Türkiye'ye karşı casusluk faaliyeti yürüten Önder Sığırcıkoğlu tutuklandı

12 yıl sonra yakalanıp Türkiye'ye getirilen hainle ilgili yeni gelişme
Uçağı New York'ta kaza yapan Air Canada'nın CEO'su istifa kararı aldı

Air Canada CEO'sunun istifa sebebine inanamayacaksınız
Aykut Kocaman'dan geleceği hakkında açıklama: Sadece o takımlarda çalışırım

Çalıştıracağı iki takımın ismini verdi! Onlar dışında göreve dönmüyor
Yunan derbisinde kaos: Küfürler havada uçuştu, Ergin Ataman çıldırdı

Forma yırtıldı, küfürler havada uçuştu! Komşuyu karıştıran olay
Altın renkli 25 kuruşları satışa çıkardı! İstediği para inanılmaz

Elinde bu paradan olanlar yaşadı! İstenilen meblağ inanılmaz
Kapalıçarşı'dan altın alacaklara tek kelimelik uyarı

Aman dikkat! Kapalıçarşı'dan altın alacaklara tek kelimelik uyarı