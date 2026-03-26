ABD, Karayipler'de uyuşturucu taşıdığını öne sürdüğü teknenin vurulduğunu açıkladı
ABD Güney Saha Komutanlığı, Karayipler'de uyuşturucu taşıdığı iddia edilen bir teknenin saldırıya uğradığını ve 4 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Olay, uyuşturucu kaçakçılığına karşı düzenlenen operasyonlar çerçevesinde meydana geldi.
İstihbarat bulgularının, geminin uyuşturucu kaçakçılığı faaliyetlerinde bulunduğunu doğruladığı ifade edilen açıklamada, saldırıya ilişkin görüntüler de yer aldı.
ABD ordusunun, son zamanlarda uyuşturucu kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla Karayipler ve Pasifik Okyanusu'ndaki bazı teknelere saldırılar düzenlemesi ve içindekileri doğrudan hedef alması, uluslararası kamuoyunda "yargısız infaz" tartışmalarına yol açıyor.