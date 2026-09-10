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ABD ordusu, Karayipler'de uyuşturucu kaçakçılığına karıştığı iddiasıyla bir tekneyi vurdu

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- Saldırı sonucu teknedeki 3 kişinin öldüğü bildirildi

ABD ordusunun Karayipler'de uyuşturucu kaçakçılığına karıştığı gerekçesiyle bir tekneyi vurduğu ve saldırıda teknedeki 3 kişinin öldürüldüğü bildirildi.

ABD Güney Saha Komutanlığı (SOUTHCOM), ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından konuya ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, ABD ordusunun Karayipler'deki bilinen uyuşturucu kaçakçılığı rotaları üzerinde faaliyet gösterdiği iddia edilen bir yüksek hızlı tekneyi vurduğu aktarıldı.

Doğrulanmış istihbarat bilgilerinin, söz konusu teknenin uyuşturucu kaçakçılığına aktif olarak karıştığını ortaya koyduğu kaydedilen açıklamada, saldırı sonucunda teknedeki 3 kişinin öldürüldüğü bildirildi.

ABD ordusunun, son zamanlarda uyuşturucu kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla Karayipler ve Pasifik Okyanusu'ndaki bazı tekneleri ve içindekileri doğrudan hedef alması, uluslararası kamuoyunda "yargısız infaz" tartışmalarına yol açıyor.

Kaynak: AA
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