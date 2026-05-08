Fox News: (ABD'li yetkili) ABD ordusu İran'ın Keşm Limanı ve Bender Abbas'a hava saldırıları düzenledi

Amerikan Fox News kanalı, üst düzey bir ABD'li yetkiliye dayandırdığı haberinde, Amerikan ordusunun İran'a yönelik hava saldırıları düzenlediğini iddia etti.

Haberde, ABD'li yetkilinin Amerikan ordusunun İran'ın Keşm Limanı ile Bender Abbas'a hava saldırıları düzenlediği ancak bunun "savaşın yeniden başladığı" ya da "ateşkesin sona erdiği" anlamına gelmediği yönündeki açıklamasına yer verildi.

Söz konusu hava saldırılarına ilişkin Beyaz Saray veya Pentagon'dan henüz resmi bir açıklama yapılmadı.