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ABD Ordusu Genel ve Amirallerin Sayısını Yüzde 20 Azaltıyor

ABD Ordusu Genel ve Amirallerin Sayısını Yüzde 20 Azaltıyor
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ABD Savunma Bakanlığı, ordu yapısını sadeleştirip operasyonel verimliliği artırmak için genel ve amiral sayısını yüzde 20 azaltacağını açıkladı. Bu adım, liderlik yapısında yenilikçiliği teşvik etmeyi ve caydırıcılığı korumayı amaçlıyor.

ABD Savunma Bakanlığı, ordu yapısını sadeleştirmek ve operasyonel verimliliği artırmak amacıyla general ve amiral sayısının yüzde 20 azaltılacağını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, ordunun caydırıcılığını ve savaş kabiliyetini korumak için liderlik yapısının sadeleştirilmesinin gerektiği belirtildi.

Aktif görevdeki dört yıldızlı general ve amiral pozisyonlarında asgari yüzde 20 oranında azaltmaya gidileceği vurgulanan açıklamada, Ulusal Muhafız bünyesindeki general rütbesindeki personel sayısının da aynı oranında düşürüleceği kaydedildi.

Açıklamada, bu adımların "gereksiz bürokratik" süreçlerin yerine yenilikçiliği teşvik eden ve operasyonel mükemmeliyeti önceleyen bir liderlik yapısının oluşturulması amacıyla atıldığı ifade edildi.

Yeni tedbirlerin uygulanmasıyla savunma yapısının daha çevik ve etkili hale geleceği belirtilen açıklamada, "Bu önlemler sayesinde, dünyanın en etkili savaş gücü olmaya devam edeceğiz. Güç yoluyla barışı sağlayarak, verimlilik, yenilikçilik ve hazırlık seviyemizi artıracağız." denildi.

Kaynak: AA / Nuri Aydın - Güncel
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