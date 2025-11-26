Haberler

ABD Nükleer Güvenlik Müsteşarı'ndan Bilgi Sızdırmalarına Karşı Uyarı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD Nükleer Güvenlik Müsteşarı Brandon M. Williams, nükleer silah yetkililerinin gizli bilgilerin sızdırılmasına karşı daha dikkatli olmaları gerektiğini vurguladı. Williams, emrinin ulusal güvenlik açısından zorunlu olduğunu ifade etti.

ABD Nükleer Güvenlik Müsteşarı ve Ulusal Nükleer Güvenlik İdaresi (NNSA) Başkanı Brandon M. Williams'ın, nükleer silah yetkililerini bilgi sızdırmalarına karşı daha dikkatli olmaları konusunda uyardığı bildirildi.

New York Times (NYT) gazetesinin olay hakkında bilgi sahibi kaynaklara dayandırdığı haberine göre, ismi paylaşılmayan yetkililer, Williams'ın, astlarına gizli bilgilerin sızdırılmasına karşı daha dikkatli olmaları talimatı verdiği bilgisini paylaştı.

Nükleer silah kompleksi hakkında bilgi sahibi olan yetkililer, Williams'ın bu uyarıyı e-posta yoluyla bağlı birimlere ilettiğini ve NNSA Başkanının e-postada, "dünyanın en ölümcül silahlarını güçlendiren sırların korunması gerektiği" mesajını verdiğini kaydetti.

Söz konusu e-postada Williams'ın, "Bu bir öneri değil, bir emirdir. Ulusal güvenliğimiz başka bir alternatife izin vermiyor." ifadelerine yer verdiği belirtildi.

Gazetenin haberinde, NNSA'nın yeni yöneticisinin, ABD'nin nükleer silah kompleksini yönetme konusunda "birçok selefinin aksine, derin teknik geçmişi veya deneyimi olmadığı" değerlendirmesine yer verildi.

Kurumun bu yılki bütçesi yaklaşık 25 milyar doları bulurken, NNSA tesislerinde yaklaşık 65 bin kişi çalışmakta.

Trump'ın "nükleer silah testlerine" başlanması talimatına sıcak bakmayan isimler arasında adı geçmişti

ABD Başkanı Donald Trump, 29 Ekim'de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, diğer ülkelerin test programları nedeniyle Savunma Bakanlığına (Pentagon) "derhal" nükleer silah testlerine başlaması talimatı verdiğini duyurmuştu.

CNN'nin adı açıklanmayan iki kaynağa dayandırdığı haberine göre Brandon Williams, ABD Enerji Bakanı Chris Wright ve ABD Ulusal Laboratuvarları yetkilileri ile birlikte, Trump'ın geçen ay talimat verdiği nükleer silah testlerinin başlaması fikrinin makul olmadığını düşünenler arasındaydı.

Trump, ABD'nin Rusya ve Çin'in silahlanma yarışında arayı kapattığı konusunda uyarıda bulunarak "(Nükleerin) muazzam yıkıcı gücü nedeniyle bunu elde etmekten nefret ettim ama başka seçeneğim yoktu. Rusya ikinci, Çin ise uzak bir üçüncü sırada ancak 5 yıl içinde eşitlenecekler." değerlendirmesinde bulunmuştu.

ABD, resmi olarak son nükleer denemesini eski Başkan George H. W. Bush döneminde 1992'de yapmış ve uygulama 1996'da eski Başkan Bill Clinton tarafından yasaklanmıştı.

Kaynak: AA / Mücahit Oktay - Güncel
Beyaz Saray yakınlarında ulusal muhafız askerlerine silahlı saldırı

Beyaz Saray yakınlarında silahlı saldırı! Yaralı askerler var
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Genç öğretmenin atandığı ili öğrenince verdiği tepkiye bakın

Genç öğretmenin atandığı ili öğrenince verdiği tepkiye bakın
Böcek ailesinin ölümüne ilişkin soruşturmada 4 tahliye

Böcek ailesini hayattan koparan faciada mahkemeden yeni karar
Emlak vergisi ikinci taksit ödemeleri için son 4 gün! Ödemeyene gecikme faizi uygulanacak

Son tarih 1 Aralık! e-Devlet'ten kontrol edin, ödemeyene ceza kapıda
Kayseri’de sokak ortasında tüfekle vurulan kadın hayatını kaybetti

Genç kadın, sevgilisi tarafından vahşice katledildi
Genç öğretmenin atandığı ili öğrenince verdiği tepkiye bakın

Genç öğretmenin atandığı ili öğrenince verdiği tepkiye bakın
Öğretmen ve velileri kovan kafe sahibinden skandal sözler

Öğretmen ve velileri kovdu, pişkinliği pes dedirtti
Adeta can pazarı! Alacağını tahsil edemeyince binayı ateşe verdi

Parasını alamayan işçinin intikamı fena oldu
IBAN ile para transferinde yeni dönem: Bunu yapmayanın işlemi kabul edilmeyecek

IBAN ile transferde yeni dönem: Bunu yapmayan para gönderemeyecek
Sinan Engin'den derbi için çok konuşulacak iddia: Kaybederlerse bayraklar yarıya iner

Derbi için çok konuşulacak iddia: Kaybederse bayraklar yarıya iner
Kripto çöküşü Trump ailesini vurdu: Servetlerinden 1 milyar dolar silindi

Trump'ı yıkan haber! Tam 1 milyar dolar kaybetti
50 bin mahkuma tahliye yolu! 11. Yargı Paketi yarın Meclis'e sunuluyor

50 bin mahkuma tahliye yolu! 11. Yargı Paketi yarın Meclis'e sunuluyor
MHP ve BBP arasında 'İmralı' krizi

MHP ve BBP arasında büyük kriz! Mustafa Destici resti çekti
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dert yandığı konu: Tüm şahsi çabama rağmen hedeflerimizin çok uzağındayız

Dertli olduğu bir konu var: Çabama rağmen hedefimizin çok uzağındayız
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.