ABD Nükleer Güvenlik Müsteşarı'ndan Bilgi Sızdırmalarına Karşı Uyarı

ABD Nükleer Güvenlik Müsteşarı ve Ulusal Nükleer Güvenlik İdaresi (NNSA) Başkanı Brandon M. Williams'ın, nükleer silah yetkililerini bilgi sızdırmalarına karşı daha dikkatli olmaları konusunda uyardığı bildirildi.

New York Times (NYT) gazetesinin olay hakkında bilgi sahibi kaynaklara dayandırdığı haberine göre, ismi paylaşılmayan yetkililer, Williams'ın, astlarına gizli bilgilerin sızdırılmasına karşı daha dikkatli olmaları talimatı verdiği bilgisini paylaştı.

Nükleer silah kompleksi hakkında bilgi sahibi olan yetkililer, Williams'ın bu uyarıyı e-posta yoluyla bağlı birimlere ilettiğini ve NNSA Başkanının e-postada, "dünyanın en ölümcül silahlarını güçlendiren sırların korunması gerektiği" mesajını verdiğini kaydetti.

Söz konusu e-postada Williams'ın, "Bu bir öneri değil, bir emirdir. Ulusal güvenliğimiz başka bir alternatife izin vermiyor." ifadelerine yer verdiği belirtildi.

Gazetenin haberinde, NNSA'nın yeni yöneticisinin, ABD'nin nükleer silah kompleksini yönetme konusunda "birçok selefinin aksine, derin teknik geçmişi veya deneyimi olmadığı" değerlendirmesine yer verildi.

Kurumun bu yılki bütçesi yaklaşık 25 milyar doları bulurken, NNSA tesislerinde yaklaşık 65 bin kişi çalışmakta.

Trump'ın "nükleer silah testlerine" başlanması talimatına sıcak bakmayan isimler arasında adı geçmişti

ABD Başkanı Donald Trump, 29 Ekim'de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, diğer ülkelerin test programları nedeniyle Savunma Bakanlığına (Pentagon) "derhal" nükleer silah testlerine başlaması talimatı verdiğini duyurmuştu.

CNN'nin adı açıklanmayan iki kaynağa dayandırdığı haberine göre Brandon Williams, ABD Enerji Bakanı Chris Wright ve ABD Ulusal Laboratuvarları yetkilileri ile birlikte, Trump'ın geçen ay talimat verdiği nükleer silah testlerinin başlaması fikrinin makul olmadığını düşünenler arasındaydı.

Trump, ABD'nin Rusya ve Çin'in silahlanma yarışında arayı kapattığı konusunda uyarıda bulunarak "(Nükleerin) muazzam yıkıcı gücü nedeniyle bunu elde etmekten nefret ettim ama başka seçeneğim yoktu. Rusya ikinci, Çin ise uzak bir üçüncü sırada ancak 5 yıl içinde eşitlenecekler." değerlendirmesinde bulunmuştu.

ABD, resmi olarak son nükleer denemesini eski Başkan George H. W. Bush döneminde 1992'de yapmış ve uygulama 1996'da eski Başkan Bill Clinton tarafından yasaklanmıştı.