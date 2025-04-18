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ABD'nin Yemen'de Hava Saldırıları: 38 Ölü, 102 Yaralı

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ABD'nin Yemen'in Ras İsa yakıt limanına düzenlediği hava saldırılarında ölü sayısı 38'e, yaralı sayısı ise 102'ye ulaştı. Saldırılarda ambulans görevlilerinin de aralarında bulunduğu çok sayıda kişi hayatını kaybetti.

SANA, 18 Nisan (Xinhua) -- ABD tarafından Yemen'in Ras İsa yakıt limanına gece boyunca düzenlenen hava saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 38'e yükselirken, 102 kişi de yaralandı.

Husilere ait El-Mesira televizyonunun yerel sağlık yetkililerine dayandırdığı cuma günkü haberine göre saldırılarda hayatını kaybedenler arasında birinci saldırının ardından limana giden 5 ambulans görevlisi de bulunuyor. ABD ordusu, perşembe gecesi ilk saldırıdan dakikalar sonra limana ikinci bir hava saldırısı düzenledi.

İki büyük saldırı dalgasında yakıt limanına 14'ten fazla hava saldırısı yapıldığı ve ithal yakıt depolanan tanklarda büyük yangınlar çıktığı bildirildi. Yangınların saatler içinde söndürüldüğü kaydedildi.

Daha önce yaptığı açıklamada perşembe günü Ras İsa Limanı'nı vurarak imha ettiklerini belirten ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı, saldırıyla "söz konusu yakıt kaynağını ortadan kaldırdıklarını" ve Husilerin "ekonomik güç kaynağını zayıflattıklarını" ifade etmişti.

Mart ayı ortasında ABD Başkanı Donald Trump, İsrail'in Gazze'ye yönelik insani yardım ablukasını gerekçe göstererek Kızıldeniz'de İsrail gemilerine yeniden saldırmayı planladıklarını açıklayan Husilere karşı "kararlı ve güçlü askeri harekat" emri vermişti.

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Kaynak: Xinhua / Güncel
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