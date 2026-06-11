Haberler

ABD'nin Umman Körfezi'nde vurduğu petrol tankerinde 3 Hint denizci hayatını kaybetti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD ordusunun 10 Haziran'da Umman açıklarında vurduğu Palau bayraklı tankerde 3 Hint denizcinin hayatını kaybettiği, Hindistan'ın olayı protesto ettiği bildirildi.

ABD ordusunun 10 Haziran'da Umman açıklarında vurduğu Palau bayraklı "MT Settebello" tankerinde 3 Hint denizcinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Hindistan Limanlar, Denizcilik ve Su Yolları Bakanı Sarbananda Sonowal, yaptığı açıklamada, ABD ordusunun Umman açıklarında vurduğu ve tamamı Hint vatandaşı 24 kişilik mürettebatı bulunan tankerde 3 denizcinin öldüğünü söyledi.

Sonowal, "trajik olay" nedeniyle derin üzüntü duyduğunu dile getirerek "Bu, denizcilik ailemiz için büyük bir kayıptır. (Narendra) Modi hükümeti, bu zor zamanda kederli ailelerin yanında durmaktadır. Destek için tam bir kararlılık gösterilmektedir." ifadelerini kullandı.

The Times of India gazetesinin haberine göre, Umman Donanması, Hindistan'ın Muskat Büyükelçiliği ile koordineli olarak tankerde kalan 21 kişilik mürettebatı kurtardı.

"Ticari gemilerin ve sivil altyapının hedef alınmasına son verilmeli"

Bakanlık Sözcüsü Randhir Jaiswal da gazetecilere yaptığı açıklamada, "Bölgedeki gemilere yönelik saldırıların devam etmesi son derece endişe vericidir ve süregelen çatışmanın doğrudan bir sonucudur. Bölgedeki ticari gemilerin ve sivil altyapının hedef alınmasına son verilmelidir." ifadelerini kullandı.

Hindistan İleri Denizciler Birliği (FSUI) Genel Sekreteri Manoj Yadav da mürettebattan hayatını kaybeden 3 kişinin kimliklerinin tespit edildiğini açıkladı.

Yadav, hayatını kaybedenlerin, güverte stajyeri Aditya Sharma, makine teknisyeni Shivanand Chaurasiya ve mühendis Patnala Suresh olduğunu belirtti.

Olay ve protesto

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) dün, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından, ordunun Umman Körfezi'nde İran'a yönelik ablukayı ihlal etmeye çalıştığı gerekçesiyle Palau bayraklı bir petrol tankerini vurduğunu bildirmişti.

Açıklamada, Palau bayraklı "MT Settebello" adlı tankerin ABD güçlerinin uyarıları ve yönlendirmelerine uymamasının ardından hedef alındığı kaydedilmişti.

The Hindu gazetesinin haberinde "MT Settebello" tankerinin, Umman'ın Sohar limanının 20 deniz mili kuzeydoğusunda uluslararası sularda vurulduğu bildirilmişti.

Hindistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, ABD'nin Yeni Delhi Maslahatgüzarı Jason Meeks'in olaya yönelik protesto amaçlı Dışişleri Bakanlığına çağırıldığı belirtilmişti. Açıklamada, "Umman açıklarında ticari gemi Settebello'ya düzenlenen saldırıyı kınıyoruz." ifadeleri kullanılmıştı.

Kaynak: AA / Ahmet Furkan Mercan
Özgür Özel'in ekibinden 28 CHP Parti Meclisi üyesi istifa etti

Özgür Özel'in ekibinden kurultay hamlesi! Topluca istifa ettiler
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dev bankadan altın fiyatları için 'Yok artık' dedirtecek tahmin

Dev bankadan altın fiyatları için "Yok artık" dedirtecek tahmin
Özgür Özel'in sözcüsünden tarihi çağrı: Bu saatten sonra kurultayın toplanmaması suçtur

Toplu istifa kararı sonrası Özgür Özel'in sözcüsünden tarihi çağrı
Kardeşini, dükkan kirasını eşit paylaştırmadığı için öldürmüş

Adana'da kardeşini öldüren adamın cinayet gerekçesi pes dedirtti
İstiklal Marşı'nı duyan çocuklar oyunu bırakıp hazır ola geçti

Tüyleri diken diken eden görüntü
Bebeğinin yanında hunharca darbedilen kadın dehşeti anlattı

Bebeğinin yanında hunharca darbedilen kadın dehşeti anlattı
Kütahya'da mezuniyet balosunda çıkan kavgada 2 genç bıçakla yaralandı

Mezuniyet balosunda kan aktı: 2 liseli bıçaklandı
İran'dan ABD ve İsrail'e sert mesaj: Her tehdide acı verici karşılık vereceğiz

İsrail saldırıları sonrası İran'dan sert uyarı