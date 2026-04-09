ABD'nin Ankara Büyükelçisi Barrack, Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani'yi Ağırladı

(ANKARA) - ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani'yi ağırlamaktan onur duyduğunu belirtti. Barrack, Suriye'nin bölgedeki diğer ülkelerden farklı bir hikaye ortaya koyduğunu ifade etti.

Barrack, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamasında bölgenin büyük bölümünün hala belirsizlik içinde şekillendiğini, buna karşın Suriye'nin farklı bir yerde durduğunu savundu. ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye'yi "yönetilmesi gereken bir sorun" değil, "değerlendirilmesi gereken bir fırsat" olarak erken dönemde gördüğünü kaydetti.

Yaşanan gelişmelerin tesadüf olmadığını belirten Barrack, sürecin güçlü liderlik, cesur bölgesel yeniden yapılanma, olay odaklı diplomasi ve alışılmışın dışında bir yaklaşımın sonucu olduğunu belirtti.

Kaynak: ANKA
Burak Deniz dahil 5 şüpheli adli kontrolle serbest

Sabah gözaltına alınan ünlü isimlerle ilgili yeni gelişme
'Uçaklarla kimyasal püskürtme yapıldı' iddialarına yalanlama

Bu görüntülerle ilgili ortalığı karıştıran iddia! Açıklama geldi
'Kanuni Sultan Süleyman' esprisi pahalıya patladı! Komedyen Tuba Ulu gözaltında

"Sultan Süleyman" esprisi pahalıya patladı! Ünlü komedyen gözaltında
Gelecek Partisi'nden istifa eden 35 kişi AK Parti'ye geçti

Hepsi istifa edip AK Parti'ye geçti
Kız öğrenciyi ''Çok ateşlisin'' diyerek taciz etti, salondakiler kahkaha attı

Kız öğrenciyi ''Çok ateşlisin'' diyerek taciz etti, salondakiler güldü
'Uçaklarla kimyasal püskürtme yapıldı' iddialarına yalanlama

Bu görüntülerle ilgili ortalığı karıştıran iddia! Açıklama geldi
Töre cinayetinde kan donduran detaylar! 4 çocuktan 3'ünün babası kaynı çıktı

Töre cinayetinde kan donduran detaylar! 3 çocuğun babası kaynı çıktı
Bursa Büyükşehir Belediyesi AK Parti'ye geçti! Başkanvekili Şahin Biba oldu

Bir büyükşehir belediyesi daha AK Parti'ye geçti