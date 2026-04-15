Haberler

ABD'de 50 milyondan fazla kişi, şiddetli fırtına ve hortum riskine karşı uyarıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD'nin orta kesimlerinde 50 milyondan fazla kişi, şiddetli fırtına ve hortum tehlikesine karşı uyarıldı. Minnesota, Wisconsin, Kansas ve Iowa'da en az 14 hortum görüldü ve bazı bölgelerde büyük dolu yağışı meydana geldi. Şiddetli yağışların yol açtığı sel felaketi Michigan'da hasara neden oldu.

Yerel medyada yer alan haberlere göre, ABD'nin bazı eyaletlerinde şiddetli hava koşulları etkisini sürdürüyor.

ABD Ulusal Hava Durumu Servisi (NWS) Minnesota, Wisconsin, Kansas ve Iowa eyaletlerinde en az 14 hortum görüldüğünü açıkladı.

Bazı bölgelerde de beyzbol topu büyüklüğünde dolu yağdı.

Iowa, Wisconsin, Illinois, Indiana, Ohio ve Michigan eyaletlerinin bazı kesimlerinde, 50 milyondan fazla kişi için sert hava koşulları nedeniyle yüksek riskli hava durumu uyarısı yapıldı.

Bu bölgelerde ve Oklahoma eyaletinde hortum, çok güçlü rüzgar ve büyük dolu görülebilir.

Kansas'ın Ottawa kentinde etkili olan hortum, yaklaşık 11 kilometrelik bir alanda hasara yol açtı, olayda 3 kişi hafif yaralandı.

Michigan eyaletinde de şiddetli yağış sele neden oldu. Nehirlerin taşması sonucu yollar ve köprüler zarar gördü, bazı evleri su bastı.

Meteoroloji uzmanları, Oklahoma'dan Wisconsin'e kadar uzanan bölgede fırtına riskinin devam edeceği uyarısında bulundu.

Kaynak: AA / Dilara Karataş
Trump: Önümüzdeki iki gün boyunca inanılmaz olaylara tanık olacaksınız

"Önümüzdeki iki gün boyunca inanılmaz olaylara tanık olacaksınız"
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

