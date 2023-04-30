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ABD'nin Mississippi eyaletindeki ev partisinde çıkan çatışmada 6 öğrenci yaralandı

ABD'nin Mississippi eyaletindeki ev partisinde çıkan çatışmada 6 öğrenci yaralandı

Güncel Haberler

BAY ST. ABD'nin Mississippi eyaletindeki bir ev partisinde çıkan silahlı çatışmada 6 kişi vurularak yaralandı.

BAY ST. ABD'nin Mississippi eyaletindeki bir ev partisinde çıkan silahlı çatışmada 6 kişi vurularak yaralandı.

The Biloxi Sun Herald'ın haberine göre, Mississippi eyaletinin Bay St. Louis şehrindeki bir ev partisinde silahlı çatışma çıktı.

Çatışmada, 6 lise öğrencisi silahla vurularak yaralandı.

Yetkililer, olaydan sonra hastaneye kaldırılan yaralılardan ikisinin durumunun ağır olduğunu belirtti.

Olayda kaç el ateş edildiği veya herhangi birinin gözaltına alınıp alınmadığına ilişkin bilgi paylaşılmadı.

Kaynak: AA / İbrahim Hakkı Çetinkaya - Güncel

Amerika Birleşik Devletleri Mississippi Güncel Haberler

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