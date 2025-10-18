Haberler

ABD'nin Karayipler'deki Uyuşturucu Kaçakçılığına Yönelik Saldırıları Sürekleniyor

ABD'nin Karayipler'de düzenlediği son tekne saldırısında 2 kişi kurtuldu, 1 kişi hayatını kaybetti. Bu saldırı, ABD ordusunun uyuşturucu kaçakçılığına karşı düzenlediği altıncı operasyon olarak kayıtlara geçti.

WASHINGTON, 18 Ekim (Xinhua) -- ABD'nin Karayipler'de düzenlediği son tekne saldırısından kurtulan 2 kişinin ABD donanmasına ait bir gemide tutulduğu bildirildi.

Çok sayıda ABD medya kuruluşunun cuma günü yetkililere dayanarak verdiği haberlere göre ABD ordusu, perşembe günü Karayipler'in güneyindeki altıncı saldırısında uyuşturucu kaçakçılığı yaptığından şüphelenilen bir tekneyi vurdu. Saldırıda 1 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi de sağ olarak kurtuldu.

Haberlerde ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin kurtulanlara ne yapılacağının bilinmediği belirtildi.

Trump yönetimi saldırıyı doğrulamadı.

Washington, eylül ayından bu yana Venezuela yakınlarındaki uluslararası sularda uyuşturucu kaçakçılığı yaptığı tespit edilen 5 geminin ABD tarafından batırıldığını, saldırılarda gemilerde bulunan toplam 27 kişinin öldüğünü duyurdu. Perşembe günü yapılan son saldırı ise ilk kez sağ kalanların bulunduğu olay olarak kayıtlara geçti.

Beyaz Saray 2 Ekim'de ABD Kongresi'ne yaptığı bildirimde, terör örgütü kategorisine alınan uyuşturucu kartelleriyle "uluslararası olmayan bir silahlı çatışma" içinde olduğunu içinde olduklarını bildirmiş, ancak söz konusu grupların isimlerini açıklamamıştı.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ise sık sık Washington'ın eylemlerini hükümetini devirme ve Latin Amerika'da ABD'nin askeri etkisini genişletme girişimleri olarak kınıyor.

Kaynak: Xinhua / Güncel
