NYT: Bazı Çinli analistlere göre, ABD'nin Tayvan konusunda Çin'i caydırma yeteneği zayıfladı

Çinli analistler, ABD'nin İran'la yaptığı savaş nedeniyle Tayvan konusunda caydırıcılığının zayıfladığını ve bu durumun Trump'ın, Şi Cinping ile yapacağı zirvede pazarlık gücünü olumsuz etkileyebileceğini belirtti.

New York Times (NYT) gazetesinin haberine göre, İran'daki yıpratıcı savaş, ABD'nin silah gücünü ciddi şekilde tüketti ve Washington'ın Tayvan'ı savunma kabiliyeti "açıkça sorgulanır hale" geldi.

ABD Savunma Bakanlığının iç tahminlerine ve Kongre yetkililerine göre, İran ile savaşın başlamasından bu yana, ABD, uzun menzilli hayalet seyir füzelerinin yaklaşık yarısını tüketti ve her yıl satın aldığı Tomahawk seyir füzelerinin yaklaşık 10 katını ateşledi.

Bu durum, Başkan Trump'ın gelecek hafta Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile yapacağı kritik zirvede pazarlık gücünü zayıflatma riski oluşturdu.

Haberde değerlendirmelerine yer verilen bazı Çinli askeri ve jeopolitik analistler, İran'a yönelik saldırıların ABD'nin savaş stratejisindeki "büyük bir kusuru" ortaya çıkardığını savundu.

"Savaş (ABD/İsrail-İran savaşı) ABD'nin, sadece mühimmat stoklarını tüketmekle kalmadı, aynı zamanda egemenlik imajını da yerle bir etti." ifadesini kullanan analistler, ABD'nin bu durumunu "topallayan bir deveye" benzeten Çin kaynaklı bir makaleye atıfta bulundu.

Emekli Çin Halk Kurtuluş Ordusu albayı Yue Gang da konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, uzun süreli ve yoğun bir çatışmada cephaneliğini hızla yenilemekte yetersiz kalan ABD ordusunun, "savaş gücünü yansıtma kabiliyetini önemli ölçüde azalttığını ve küresel askeri hegemonyasının eksikliklerini ortaya çıkardığını" belirtti.

Haberde, bu tür argümanların, Çin tarafından, Tayvan konusunda çıkacak bir savaşta ABD güçlerinin Ada'yı "artık etkili bir şekilde savunamayacağı" değerlendirmelerine yol açtığını vurgulanırken, "ABD'nin İran ile yaşadığı çıkmazın", Trump'ın gelecek hafta Şi ile yapacağı görüşmeler öncesinde "konumunu zayıflattığı" kaydedildi.

Kaynak: AA / Mücahit Oktay
