İran, ABD'nin dün yük teknesini hedef aldığı saldırıda 1 kişinin öldüğünü, 10 kişinin yaralandığını duyurdu

ABD'nin perşembe günü İran'ın Minab kenti kıyılarında sivil bir yük teknesine düzenlediği saldırıda en az 1 kişinin öldüğü 10 kişinin yaralandığı bildirildi.

İran'ın yarı resmi Tesnim Haber Ajansı'na göre, Hürmüzgan Eyaleti'ne bağlı Minab ilçesinin Kaymakamı Muhammed Rahmehr, ABD saldırıları hakkında bilgi verdi.

ABD'nin, Umman Denizi'nin Minab kıyılarına yakın bir bölgede, bir yük teknesini hedef aldığını aktaran Rahmehr, saldırının ardından teknede yangın çıktığını söyledi.

Alev alan teknede bulunan 15 denizciden 10'unun yaralandığını aktaran Rahmehr, 5'inin de denizde kaybolduğunu, daha sonra bir kişinin cenazesine ulaşıldığını, 4 denizcinin ise kayıp olduğunu bildirdi.

Kaymakam Rahmehr, kayıp denizcileri bulmak için arama-kurtarma faaliyetlerinin devam ettiği belirtti.