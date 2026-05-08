Haberler

İran, ABD'nin dün yük teknesini hedef aldığı saldırıda 1 kişinin öldüğünü, 10 kişinin yaralandığını duyurdu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD, İran'ın Minab kenti kıyılarında bir sivil yük teknesine saldırdı. Saldırıda 1 kişi hayatını kaybederken, 10 kişi yaralandı. Kaymakam Rahmehr, kaybolan denizcilere ulaşmak için arama-kurtarma çalışmalarının devam ettiğini açıkladı.

ABD'nin perşembe günü İran'ın Minab kenti kıyılarında sivil bir yük teknesine düzenlediği saldırıda en az 1 kişinin öldüğü 10 kişinin yaralandığı bildirildi.

ABD'nin dün Minab kenti kıyılarına düzenlediği saldırının detayları ortaya çıktı.

İran'ın yarı resmi Tesnim Haber Ajansı'na göre, Hürmüzgan Eyaleti'ne bağlı Minab ilçesinin Kaymakamı Muhammed Rahmehr, ABD saldırıları hakkında bilgi verdi.

ABD'nin, Umman Denizi'nin Minab kıyılarına yakın bir bölgede, bir yük teknesini hedef aldığını aktaran Rahmehr, saldırının ardından teknede yangın çıktığını söyledi.

Alev alan teknede bulunan 15 denizciden 10'unun yaralandığını aktaran Rahmehr, 5'inin de denizde kaybolduğunu, daha sonra bir kişinin cenazesine ulaşıldığını, 4 denizcinin ise kayıp olduğunu bildirdi.

Kaymakam Rahmehr, kayıp denizcileri bulmak için arama-kurtarma faaliyetlerinin devam ettiği belirtti.

Kaynak: AA / Tolga Akbaba
İran: ABD'nin teklifini hala düşünüyoruz, herhangi bir saldırıya güçlü karşılık vereceğiz

ABD "Yanıt bekliyoruz" dedi, İran açıklama yaptı! Bir de tehdit var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Beşiktaş'ta trafikte tartıştığı aracın önünü kesen polisin ifadesi ortaya çıktı

Trafiği birbirine katan polisin ifadesi ortaya çıktı
Aleyna Çakır'ın katil zanlısı Ümitcan Uygun'dan pişkin savunma

Aleyna Çakır'ın katil zanlısı Ümitcan Uygun'dan pişkin savunma
Hüseyin Tatlı'dan abisi İbrahim Tatlıses hakkında şok sözler: Bıçak kemiğe dayandı

Hüseyin Tatlı'dan abisi İbrahim Tatlıses hakkında şok sözler
UEFA'dan Fenerbahçe'ye ceza! Rakam öyle böyle değil

UEFA'dan Fenerbahçe'ye şok ceza!

Beşiktaş'ta trafikte tartıştığı aracın önünü kesen polisin ifadesi ortaya çıktı

Trafiği birbirine katan polisin ifadesi ortaya çıktı
Ukrayna ordusunda savaşan Kolombiyalı asker, Ruslar tarafından esir alındı

"Nerelisin?" sorusuna verdiği yanıt Rus askerlerini şaşkına çevirdi
Rapçi Çakal imajını değiştirdi, gören tanıyamadı

Ünlü rapçi imaj değiştirdi, gören tanıyamadı